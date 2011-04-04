Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 тра, 2018 19:10
Этим временным дегенератам нужна БС, как корове седло.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:40
це клон мінфіна чи хотлайн сам почав подібну програму?
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greenozon
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:44
Предлагают и более короткие сроки. Кажется конкуренция начинается
UPD: в условиях использования ссылка на классический минфин
Грйс-мэн
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