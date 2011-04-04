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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:10

  Stringer написав:
  d_12 написав:
По этой же причине Нацбанк начал стресс-тестирование «Альфа-банка», не исключая его вывод с рынка.


http://www.bagnet.org/news/society/3662 ... ive-40-mln

Ага, и по этой же причине нацбанк начал стресс-тестирование ещё 24 банков, наверняка не исключая их вывод с рынка https://economics.unian.net/finance/101 ... ankov.html
:mrgreen:

Этим временным дегенератам нужна БС, как корове седло.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:40

це клон мінфіна чи хотлайн сам почав подібну програму?

https://hotline.finance/advertising-deposits?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:44

  greenozon написав:це клон мінфіна чи хотлайн сам почав подібну програму?

https://hotline.finance/advertising-deposits?

Предлагают и более короткие сроки. Кажется конкуренция начинается :-)

UPD: в условиях использования ссылка на классический минфин
Грйс-мэн
 
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