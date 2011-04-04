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Алексей77 написав:Господа, добрый день. С праздником Куда можно сейчас положить доллар на 6 мес. и на год? Где есть относительно нормальные предложения?
нигде ... если 4-4,5% процента в банке которой сегодня-завтра может уйти под фонд вы считаете нормальными, а в "нормальных" 2-3% минус налоги вас устраивает - то пожалуйста ... с считаю при такой ставке хранение денег в банке бесплатным.
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Алексей77 написав:Господа, добрый день. С праздником Куда можно сейчас положить доллар на 6 мес. и на год? Где есть относительно нормальные предложения?
нигде ... если 4-4,5% процента в банке которой сегодня-завтра может уйти под фонд вы считаете нормальными, а в "нормальных" 2-3% минус налоги вас устраивает - то пожалуйста ... с считаю при такой ставке хранение денег в банке бесплатным.
Ну не дома же их держать? (можно в ЛС)
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