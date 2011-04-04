Додано: Нед 27 тра, 2018 08:56

Господа, добрый день. С праздником

Куда можно сейчас положить доллар на 6 мес. и на год? Где есть относительно нормальные предложения?

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