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Алексей77 написав:Господа, добрый день. С праздником Куда можно сейчас положить доллар на 6 мес. и на год? Где есть относительно нормальные предложения?
нигде ... если 4-4,5% процента в банке которой сегодня-завтра может уйти под фонд вы считаете нормальными, а в "нормальных" 2-3% минус налоги вас устраивает - то пожалуйста ... с считаю при такой ставке хранение денег в банке бесплатным.
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Алексей77 написав:Господа, добрый день. С праздником Куда можно сейчас положить доллар на 6 мес. и на год? Где есть относительно нормальные предложения?
нигде ... если 4-4,5% процента в банке которой сегодня-завтра может уйти под фонд вы считаете нормальными, а в "нормальных" 2-3% минус налоги вас устраивает - то пожалуйста ... с считаю при такой ставке хранение денег в банке бесплатным.
Ну не дома же их держать? (можно в ЛС)
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если вам ставка не принциальна - будет это 0,5% или 2% - ка по мне это одна и таже ставка, хотя внешне выглядит в 4 раза выше и банковский депозит вы рассматриваете как альтернативу бесплатной банковской ячейки - несите в любой буржуйский банк. Но не забывайте, что надежность банка условная - любая говнопостанова НБУ из любого надежного банка делает г***банк, куда вы в один прекрасный день начнете ходить за собственными деньгами как на работу по чайной ложке в день.
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Алексей77 написав:Что вы думаете о Проминвестбанке? на полгода
любой банк, который при том же собственнике в прошлом кидал вкладчиков - автоматически вычеркивается навсегда из списка. Ладно когда это были все прикрываясь постановой НБУ, но когда банк сам вводил ограничения на выдачу - такое не прощается. Вернуться в список банков в которых можно держать деньги он может только при смене собственника. Проминвест - это банк-кидала - поэтому с ним нельзя иметь дело.
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