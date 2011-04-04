RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 134135136137>
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 19:10

  Stringer написав:
  d_12 написав:
По этой же причине Нацбанк начал стресс-тестирование «Альфа-банка», не исключая его вывод с рынка.


http://www.bagnet.org/news/society/3662 ... ive-40-mln

Ага, и по этой же причине нацбанк начал стресс-тестирование ещё 24 банков, наверняка не исключая их вывод с рынка https://economics.unian.net/finance/101 ... ankov.html
:mrgreen:

Этим временным дегенератам нужна БС, как корове седло.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6116
З нами з: 03.11.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:40

це клон мінфіна чи хотлайн сам почав подібну програму?

https://hotline.finance/advertising-deposits?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2078
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:44

  greenozon написав:це клон мінфіна чи хотлайн сам почав подібну програму?

https://hotline.finance/advertising-deposits?

Предлагают и более короткие сроки. Кажется конкуренция начинается :-)

UPD: в условиях использования ссылка на классический минфин

OTP по доллару жжёт:
Зображення
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 159
З нами з: 22.01.18
Подякував: 127 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 08:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, добрый день. С праздником
Куда можно сейчас положить доллар на 6 мес. и на год? Где есть относительно нормальные предложения?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:10

  Алексей77 написав:Господа, добрый день. С праздником
Куда можно сейчас положить доллар на 6 мес. и на год? Где есть относительно нормальные предложения?


нигде ... если 4-4,5% процента в банке которой сегодня-завтра может уйти под фонд вы считаете нормальными, а в "нормальных" 2-3% минус налоги вас устраивает - то пожалуйста ... с считаю при такой ставке хранение денег в банке бесплатным.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34322
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5449 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:12

  IMPRINTER написав:
  Алексей77 написав:Господа, добрый день. С праздником
Куда можно сейчас положить доллар на 6 мес. и на год? Где есть относительно нормальные предложения?


нигде ... если 4-4,5% процента в банке которой сегодня-завтра может уйти под фонд вы считаете нормальными, а в "нормальных" 2-3% минус налоги вас устраивает - то пожалуйста ... с считаю при такой ставке хранение денег в банке бесплатным.

Ну не дома же их держать? (можно в ЛС)
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:24

Алексей77

если вам ставка не принциальна - будет это 0,5% или 2% - ка по мне это одна и таже ставка, хотя внешне выглядит в 4 раза выше и банковский депозит вы рассматриваете как альтернативу бесплатной банковской ячейки - несите в любой буржуйский банк. Но не забывайте, что надежность банка условная - любая говнопостанова НБУ из любого надежного банка делает г***банк, куда вы в один прекрасный день начнете ходить за собственными деньгами как на работу по чайной ложке в день.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34322
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5449 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Ну не дома же их держать?

ну тада в банки с боль-мень ставками, доступом и надёжностью: Ощад, УкрЭксИм, Альфа, Универсал, ТАС, ПУМБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24402
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1958 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Что вы думаете о Проминвестбанке? на полгода. Пока с россиянами проблем лично я не имел. В проминвесте, правда, писал заяву на выдачу всего депо. Сейчас, надеюсь, выплачивают в полном объеме и сразу?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:30

  Алексей77 написав:Что вы думаете о Проминвестбанке? на полгода


любой банк, который при том же собственнике в прошлом кидал вкладчиков - автоматически вычеркивается навсегда из списка. Ладно когда это были все прикрываясь постановой НБУ, но когда банк сам вводил ограничения на выдачу - такое не прощается. Вернуться в список банков в которых можно держать деньги он может только при смене собственника.
Проминвест - это банк-кидала - поэтому с ним нельзя иметь дело.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34322
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5449 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 134135136137>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 199849
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 69312
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15883
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.