|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:41
IMPRINTER написав:
Проминвест - это банк-кидала - поэтому с ним нельзя иметь дело.
И самое интересное не единожды и при разных хозяевах.
Это карма.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
-
cds77
-
-
- Повідомлень: 916
- З нами з: 17.04.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:47
IMPRINTER написав:Алексей77
если вам ставка не принциальна - будет это 0,5% или 2% - ка по мне это одна и таже ставка, хотя внешне выглядит в 4 раза выше и банковский депозит вы рассматриваете как альтернативу бесплатной банковской ячейки - несите в любой буржуйский банк. Но не забывайте, что надежность банка условная - любая говнопостанова НБУ из любого надежного банка делает г***банк, куда вы в один прекрасный день начнете ходить за собственными деньгами как на работу по чайной ложке в день.
В наше время это очень сомнительная альтернатива банковской ячейке или счетам за пределами нашей страны.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
-
cds77
-
-
- Повідомлень: 916
- З нами з: 17.04.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|199849
|
|
|50
|69312
|
|
|18
|15883
|
|