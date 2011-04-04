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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:Проминвест - это банк-кидала - поэтому с ним нельзя иметь дело.

И самое интересное не единожды и при разных хозяевах.
Это карма.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:47

  IMPRINTER написав:Алексей77

если вам ставка не принциальна - будет это 0,5% или 2% - ка по мне это одна и таже ставка, хотя внешне выглядит в 4 раза выше и банковский депозит вы рассматриваете как альтернативу бесплатной банковской ячейки - несите в любой буржуйский банк. Но не забывайте, что надежность банка условная - любая говнопостанова НБУ из любого надежного банка делает г***банк, куда вы в один прекрасный день начнете ходить за собственными деньгами как на работу по чайной ложке в день.

В наше время это очень сомнительная альтернатива банковской ячейке или счетам за пределами нашей страны.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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