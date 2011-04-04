И самое интересное не единожды и при разных хозяевах.
Это карма.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:41
Re: Байки про банки і не тільки....
И самое интересное не единожды и при разных хозяевах.
Это карма.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:47
В наше время это очень сомнительная альтернатива банковской ячейке или счетам за пределами нашей страны.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:15
согласен.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:38
До 50 тис $$$ можно заграницу в год выводить по е-лицензии
Или наличкой без ограничения суммы
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В украинских банках; держать рисков эти проценты не покрывают
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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