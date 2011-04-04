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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 135136137138>
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:Проминвест - это банк-кидала - поэтому с ним нельзя иметь дело.

И самое интересное не единожды и при разных хозяевах.
Это карма.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 09:47

  IMPRINTER написав:Алексей77

если вам ставка не принциальна - будет это 0,5% или 2% - ка по мне это одна и таже ставка, хотя внешне выглядит в 4 раза выше и банковский депозит вы рассматриваете как альтернативу бесплатной банковской ячейки - несите в любой буржуйский банк. Но не забывайте, что надежность банка условная - любая говнопостанова НБУ из любого надежного банка делает г***банк, куда вы в один прекрасный день начнете ходить за собственными деньгами как на работу по чайной ложке в день.

В наше время это очень сомнительная альтернатива банковской ячейке или счетам за пределами нашей страны.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:15

  cds77 написав:В наше время это очень сомнительная альтернатива банковской ячейке или счетам за пределами нашей страны.


согласен.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:38

  IMPRINTER написав:
  cds77 написав:В наше время это очень сомнительная альтернатива банковской ячейке или счетам за пределами нашей страны.


согласен.

До 50 тис $$$ можно заграницу в год выводить по е-лицензии
Или наличкой без ограничения суммы
---
В украинских банках; держать рисков эти проценты не покрывают
---
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:11

Алексей77
Вітаю. Всіх зі святом!
Не треба слухата "юкрейнінан". Або в дома, не кому не кажучі (і навіть близьким, щоб іх не наражати на небезпеку), або в госах, як альтернатива ячейці там теж.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:18

  valya написав:Алексей77
Вітаю. Всіх зі святом!
Не треба слухата "юкрейнінан". Або в дома, не кому не кажучі (і навіть близьким, щоб іх не наражати на небезпеку), або в госах, як альтернатива ячейці там теж.

Надійність збереження коштів за кордоном у вас викликає сумнів ?
Чиновники чомусь в госах не тримають а зберігають кошти на закордонних рахунках та інвестують в закордону нерухомість
---
http://vgolos.com.ua/news/mazhornyy_tre ... 63736.html

Українська «еліта»: вкрасти в Україні, щоб жити у Берліні
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:47

Ukrainian
Нажаль, те що доступно эліті, не доступно простим украінцям. Тому, корисніше в наших госах чим в буржуйських (для щирих, а надійність та само).
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:56

  valya написав:Ukrainian
Нажаль, те що доступно эліті, не доступно простим украінцям. Тому, корисніше в наших госах чим в буржуйських (для щирих, а надійність та само).

Чому це не доступно ?
Перекази через SWIFT з Приват банку коштують 0.5% плюс $12
Електронна ліцензія на переказ на власні рахунки за кордоном безкоштовна в Приват банку ; переказ можна робити до 50 тис $ в рік
Для отримання ліцензії надаєте банку копію довідки про доходи
---
Можете зняти збанківського рахунку в Україні готівку і задекларувавши готівку $€ везти будь яку суму
Закордоном в банку відкриваєте рахунок показуєте декорацію і ніяких питань чи проблем
---
Більшість банків закордоном надають послуги брокера і вам буде доступна купівля цінних паперів

---
Ваша порада тримати в госах найгірша з точки зору ризик та дохід для ну зовсім лінивих людей
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 27 тра, 2018 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:03

Ukrainian
Щоб бути ледарем в житті, треба все зробити!
Але, треба бути всеж таки і "патріотом".
Нажаль, подальша дискусія неможлива!
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:11

  valya написав:Ukrainian
Щоб бути ледарем в житті, треба все зробити!
Але, треба бути всеж таки і "патріотом".
Нажаль, подальша дискусія неможлива!

Поради в патріотизмі давайте міністру інфраструктури Омельяну дружина якого їздила народжувати в США щоб дитина автоматично отримала американське громадянство, президенту Петру Порошенку з його іспанською віллою, міністру фінансів данилюку який купив недавно квартиру в Лондоні .

А не нам простим вкладникам які втратили вагому частину власних заощаджень бо патріотично тримали гроші в дельтапланах та надра банках ; а хоча могли б зовсім не патріотично тримати в втб чи Сбербанку і нічого не втратити.

Ваші "ціні поради" як сіль на рани.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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