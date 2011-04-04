И самое интересное не единожды и при разных хозяевах.
Это карма.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:41
Re: Байки про банки і не тільки....
И самое интересное не единожды и при разных хозяевах.
Это карма.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Нед 27 тра, 2018 09:47
В наше время это очень сомнительная альтернатива банковской ячейке или счетам за пределами нашей страны.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Нед 27 тра, 2018 15:15
согласен.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:38
До 50 тис $$$ можно заграницу в год выводить по е-лицензии
Или наличкой без ограничения суммы
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В украинских банках; держать рисков эти проценты не покрывают
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Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:11
Алексей77
Вітаю. Всіх зі святом!
Не треба слухата "юкрейнінан". Або в дома, не кому не кажучі (і навіть близьким, щоб іх не наражати на небезпеку), або в госах, як альтернатива ячейці там теж.
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:18
Надійність збереження коштів за кордоном у вас викликає сумнів ?
Чиновники чомусь в госах не тримають а зберігають кошти на закордонних рахунках та інвестують в закордону нерухомість
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Українська «еліта»: вкрасти в Україні, щоб жити у Берліні
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 27 тра, 2018 18:47
Ukrainian
Нажаль, те що доступно эліті, не доступно простим украінцям. Тому, корисніше в наших госах чим в буржуйських (для щирих, а надійність та само).
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:56
Чому це не доступно ?
Перекази через SWIFT з Приват банку коштують 0.5% плюс $12
Електронна ліцензія на переказ на власні рахунки за кордоном безкоштовна в Приват банку ; переказ можна робити до 50 тис $ в рік
Для отримання ліцензії надаєте банку копію довідки про доходи
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Можете зняти збанківського рахунку в Україні готівку і задекларувавши готівку $€ везти будь яку суму
Закордоном в банку відкриваєте рахунок показуєте декорацію і ніяких питань чи проблем
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Більшість банків закордоном надають послуги брокера і вам буде доступна купівля цінних паперів
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Ваша порада тримати в госах найгірша з точки зору ризик та дохід для ну зовсім лінивих людей
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 27 тра, 2018 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:03
Ukrainian
Щоб бути ледарем в житті, треба все зробити!
Але, треба бути всеж таки і "патріотом".
Нажаль, подальша дискусія неможлива!
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Додано: Нед 27 тра, 2018 19:11
Поради в патріотизмі давайте міністру інфраструктури Омельяну дружина якого їздила народжувати в США щоб дитина автоматично отримала американське громадянство, президенту Петру Порошенку з його іспанською віллою, міністру фінансів данилюку який купив недавно квартиру в Лондоні .
А не нам простим вкладникам які втратили вагому частину власних заощаджень бо патріотично тримали гроші в дельтапланах та надра банках ; а хоча могли б зовсім не патріотично тримати в втб чи Сбербанку і нічого не втратити.
Ваші "ціні поради" як сіль на рани.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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