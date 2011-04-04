|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:27
Ukrainian
Не сприймайте все буквально для себе.
Так, не підтримую теперішніх. Звісно проти бувших. Поки не можемо знайти нормальних, треба якось перекантуватися, краще не в ущерб неньці, і собі.
В мене сім "зірок", не скаржусь, вважаю в госах в ті часи було б краще. Можливо і зараз?
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 991
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:10
valya написав:Ukrainian
Не сприймайте все буквально для себе.
Так, не підтримую теперішніх. Звісно проти бувших. Поки не можемо знайти нормальних, треба якось перекантуватися, краще не в ущерб неньці, і собі.
В мене сім "зірок", не скаржусь, вважаю в госах в ті часи було б краще. Можливо і зараз?
Надежда - прекрасное чувство. Произошедшее в Украине с вкладчиками 200++ не имеет аналогов в современной истории. Но нынешней палитычной ылите не до нас. Стартувалы перегоны и они уже вовсю меряются "вышиванками". Тут тебе и подъём пенсий, минималки - прочие блага. Этому кодлу ~0,5млн. народу (вкладчики+их родственники) - так, расходнички... Они уверены, что ослик (народ) за морковкой (надеждой) будет идти вечно. Или хотя бы - ещё 27 лет. Те же кто понял, что не "ослик" уже купли one way ticket. Пишут таких 5-6 млн. Уже. У меня в 2013м был выбор между Альфой и Финансовой Инициативой. Но яж патриот - выбрал ФИ.
Слушал Кубива, Гонтареву.
Других му-да-ков-воров из НБУ.
Теперь грызу ногти и думаю как стать 5(6)млн.+1(3)чел. Может Ukrainian поможет. Я ему плюсую
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 918
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 527 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|199861
|
|
|50
|69320
|
|
|18
|15891
|
|