RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:27

Ukrainian
Не сприймайте все буквально для себе.
Так, не підтримую теперішніх. Звісно проти бувших. Поки не можемо знайти нормальних, треба якось перекантуватися, краще не в ущерб неньці, і собі.
В мене сім "зірок", не скаржусь, вважаю в госах в ті часи було б краще. Можливо і зараз?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 991
З нами з: 31.10.12
Подякував: 160 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:10

  valya написав:Ukrainian
Не сприймайте все буквально для себе.
Так, не підтримую теперішніх. Звісно проти бувших. Поки не можемо знайти нормальних, треба якось перекантуватися, краще не в ущерб неньці, і собі.
В мене сім "зірок", не скаржусь, вважаю в госах в ті часи було б краще. Можливо і зараз?


Надежда - прекрасное чувство. Произошедшее в Украине с вкладчиками 200++ не имеет аналогов в современной истории. Но нынешней палитычной ылите не до нас. Стартувалы перегоны и они уже вовсю меряются "вышиванками". Тут тебе и подъём пенсий, минималки - прочие блага. Этому кодлу ~0,5млн. народу (вкладчики+их родственники) - так, расходнички... Они уверены, что ослик (народ) за морковкой (надеждой) будет идти вечно. Или хотя бы - ещё 27 лет. Те же кто понял, что не "ослик" уже купли one way ticket. Пишут таких 5-6 млн. Уже. У меня в 2013м был выбор между Альфой и Финансовой Инициативой. Но яж патриот - выбрал ФИ. :( Слушал Кубива, Гонтареву. :( Других му-да-ков-воров из НБУ. :( Теперь грызу ногти и думаю как стать 5(6)млн.+1(3)чел. Может Ukrainian поможет. Я ему плюсую 8)
moniks
 
Повідомлень: 918
З нами з: 27.08.14
Подякував: 527 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  moniks написав:Произошедшее в Украине с вкладчиками 200++ не имеет аналогов в современной истории.


смешно.

  moniks написав:У меня в 2013м был выбор между Альфой и Финансовой Инициативой. Но яж патриот - выбрал ФИ.


себя не обманывайте, % вы выбрали большие, жадничали, "патриот" блин...

  moniks написав:
  kostya77 написав:
  Petrovs написав: 15/12 ожидают ВА.


кто "ожидают"?


Знакомый нач. в ЦА НБУ сказал, что банк выплывет.


"патриот" с "мохнатой лапой" был?! выбирал он, врунишка!

  moniks написав:Теперь грызу ногти и думаю как стать 5(6)млн.+1(3)чел. Может Ukrainian поможет. Я ему плюсую


он в Польше а вам походу на восток... северо-восток...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 742
З нами з: 24.07.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Или наличкой без ограничения суммы
---


сказали А то кажіть і Б - можна до 10 000 валюти (задекларувавши)
більше - теж можна, але треба документальне підтверження походження валюти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 01.06.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Електронна ліцензія на переказ на власні рахунки за кордоном безкоштовна в Приват банку


ось тут дійсно ваша правда,
при чому досить дивно - інші банки за а-ля підготовку пакетів документів для е-ліцензії беруть 3000-5000 грн!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 01.06.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 135136137138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 199862
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 69323
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15891
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.