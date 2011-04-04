|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 тра, 2018 19:27
Ukrainian
Не сприймайте все буквально для себе.
Так, не підтримую теперішніх. Звісно проти бувших. Поки не можемо знайти нормальних, треба якось перекантуватися, краще не в ущерб неньці, і собі.
В мене сім "зірок", не скаржусь, вважаю в госах в ті часи було б краще. Можливо і зараз?
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 991
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 тра, 2018 08:10
valya написав:Ukrainian
Не сприймайте все буквально для себе.
Так, не підтримую теперішніх. Звісно проти бувших. Поки не можемо знайти нормальних, треба якось перекантуватися, краще не в ущерб неньці, і собі.
В мене сім "зірок", не скаржусь, вважаю в госах в ті часи було б краще. Можливо і зараз?
Надежда - прекрасное чувство. Произошедшее в Украине с вкладчиками 200++ не имеет аналогов в современной истории. Но нынешней палитычной ылите не до нас. Стартувалы перегоны и они уже вовсю меряются "вышиванками". Тут тебе и подъём пенсий, минималки - прочие блага. Этому кодлу ~0,5млн. народу (вкладчики+их родственники) - так, расходнички... Они уверены, что ослик (народ) за морковкой (надеждой) будет идти вечно. Или хотя бы - ещё 27 лет. Те же кто понял, что не "ослик" уже купли one way ticket. Пишут таких 5-6 млн. Уже. У меня в 2013м был выбор между Альфой и Финансовой Инициативой. Но яж патриот - выбрал ФИ.
Слушал Кубива, Гонтареву.
Других му-да-ков-воров из НБУ.
Теперь грызу ногти и думаю как стать 5(6)млн.+1(3)чел. Может Ukrainian поможет. Я ему плюсую
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 919
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 тра, 2018 10:39
moniks написав:
Произошедшее в Украине с вкладчиками 200++ не имеет аналогов в современной истории.
смешно.
moniks написав:
У меня в 2013м был выбор между Альфой и Финансовой Инициативой. Но яж патриот - выбрал ФИ.
себя не обманывайте, % вы выбрали большие, жадничали, "патриот" блин...
moniks написав: kostya77 написав: Petrovs написав:
15/12 ожидают ВА.
кто "ожидают"?
Знакомый нач. в ЦА НБУ сказал, что банк выплывет.
"патриот" с "мохнатой лапой" был?! выбирал он, врунишка!
moniks написав:
Теперь грызу ногти и думаю как стать 5(6)млн.+1(3)чел. Может Ukrainian поможет. Я ему плюсую
он в Польше а вам походу на восток... северо-восток...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
-
Kripo
-
-
- Повідомлень: 742
- З нами з: 24.07.10
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 тра, 2018 10:58
Ukrainian написав:
Или наличкой без ограничения суммы
---
сказали А то кажіть і Б - можна до 10 000 валюти (задекларувавши)
більше - теж можна, але треба документальне підтверження походження валюти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 28 тра, 2018 11:00
Ukrainian написав:
Електронна ліцензія на переказ на власні рахунки за кордоном безкоштовна в Приват банку
ось тут дійсно ваша правда,
при чому досить дивно - інші банки за а-ля підготовку пакетів документів для е-ліцензії беруть 3000-5000 грн!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 28 тра, 2018 13:07
Kripo написав: moniks написав:
Произошедшее в Украине с вкладчиками 200++ не имеет аналогов в современной истории.
смешно.
moniks написав:
У меня в 2013м был выбор между Альфой и Финансовой Инициативой. Но яж патриот - выбрал ФИ.
себя не обманывайте, % вы выбрали большие, жадничали, "патриот" блин...
Теперь грызу ногти и думаю как стать 5(6)млн.+1(3)чел. Может Ukrainian поможет. Я ему плюсую
он в Польше а вам походу на восток... северо-восток...[/quote]
Скажена рошенівска худоба завжди бреше та маніпулює. Якщо вжє збрехало про проценти то згадай про чемпіонські 26,5% у Дельті. У Альфі у ті роки було 23,5-24%. У ФІ я мав 23-23,5% Так що не треба даремно смердіти у вихідний. Чи відпрацьовувати смачну рошенівску кістку з сліпого трасту треба кожен день? А смешно тобі бо ти нікчема.
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 919
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|199864
|
|
|50
|69325
|
|
|18
|15891
|
|