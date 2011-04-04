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moniks написав:Произошедшее в Украине с вкладчиками 200++ не имеет аналогов в современной истории.
смешно.
moniks написав:У меня в 2013м был выбор между Альфой и Финансовой Инициативой. Но яж патриот - выбрал ФИ.
себя не обманывайте, % вы выбрали большие, жадничали, "патриот" блин...
Теперь грызу ногти и думаю как стать 5(6)млн.+1(3)чел. Может Ukrainian поможет. Я ему плюсую
он в Польше а вам походу на восток... северо-восток...[/quote]
Скажена рошенівска худоба завжди бреше та маніпулює. Якщо вжє збрехало про проценти то згадай про чемпіонські 26,5% у Дельті. У Альфі у ті роки було 23,5-24%. У ФІ я мав 23-23,5% Так що не треба даремно смердіти у вихідний. Чи відпрацьовувати смачну рошенівску кістку з сліпого трасту треба кожен день? А смешно тобі бо ти нікчема.
moniks написав:Скажена рошенівска худоба завжди бреше та маніпулює.
Добавлено: Чт 18 дек, 2014 17:17
moniks написав:Выиграл сегодня 1% на Новогоднем Проценты (много) отдали 100-ками - жесть
после 918 сообщений на русском, о том какая власть у нас плохая, и кaкой биткоин хороший, вдруг на украинский прорвало? Так типа "патриотично"?! Год сидеть в мертвом ФИ значительно больше фонда да еще и в гривне надеясь на свою "мохнатую лапу" это называться жадность и "лох по жизни", чего теперь то % задним числом считать?
а теперь на слезу давит, и пяткой в грудь, "патриот" он...
Гособлигации Италии резко подешевели в понедельник и потянули вниз курс евро на форексе на фоне разворачивающегося в стране политического кризиса. Доходность 10-летних итальянских бондов впервые более чем за 3 года достигла отметки 2,67% годовых после того, как правительство, которое формировала победившая на парламентских выборах коалиция популистов, не было утверждено президентом. Разногласия возникли вокруг фигуры министра экономики. На этот пост был предложен 81-летний Паоло Савона, открыто выступающий за выход из зоны евро и сравнивший введение единой валюты с захватом Италии нацистами. Президент Италии Серджо Маттарелла наложил вето на кандидатуру Савоны и назначил бывшего экономиста Международного валютного фонда Карло Коттарелли временно исполняющим обязанности премьер-министра. Если парламент не утвердит его кандидатуру, он будет распущен, а уже в августе состоятся внеочередные выборы. Руководитель движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо призвал объявить импичмент президенту и обвинил того в предательстве избирателей. Правопопулисткая "Лига" (бывшая "Лига Севера") и партия "Пять звезд" предлагали увеличить расходы бюджета Италии на 126 млрд евро в год, отказавшись от правил жесткой экономии, введенных после кризиса 2008 года, а кроме того - списать долг перед ЕЦБ на 250 млрд евро. "Италия действительно тревожит всех на средне- и долгосрочном горизонте", - сказал Bloomberg Меган Грин, главный экономист Manulife Asset Management: предложенные меры раздуют дефицит бюджета. Политический же кризис грозит полноценным обвалом рынку облигации Италии, сказал CNBC глава торговых операций крупного хедж-фонда. Доходность 2-летних облигаций Италии в понедельник вплотную приблизилась к отметке 1% годовых, которой рынок не видел с января 2014 года. Стоимость страховки от дефолта по суверенному долгу страны взлетела более чем вдвое, а ее текущее значение - 173 базисных пункта - выше, чем у России. Рынок беспокоится, что предстоящие выборы станут де-факто референдумом о вотуме доверия зоне евро, предупреждает экономист Commerzbank Ральф Солвин. Курс евро к доллару к 20.12 мск просел до отметки 1,1624 доллара за евро, а ранее в ходе торгов опускался до 1,1608 доллара, оформив минимум с ноября прошлого года.