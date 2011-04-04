Политический кризис обвалил облигации Италии

Гособлигации Италии резко подешевели в понедельник и потянули вниз курс евро на форексе на фоне разворачивающегося в стране политического кризиса. Доходность 10-летних итальянских бондов впервые более чем за 3 года достигла отметки 2,67% годовых после того, как правительство, которое формировала победившая на парламентских выборах коалиция популистов, не было утверждено президентом.

Разногласия возникли вокруг фигуры министра экономики. На этот пост был предложен 81-летний Паоло Савона, открыто выступающий за выход из зоны евро и сравнивший введение единой валюты с захватом Италии нацистами. Президент Италии Серджо Маттарелла наложил вето на кандидатуру Савоны и назначил бывшего экономиста Международного валютного фонда Карло Коттарелли временно исполняющим обязанности премьер-министра.

Если парламент не утвердит его кандидатуру, он будет распущен, а уже в августе состоятся внеочередные выборы.

Руководитель движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо призвал объявить импичмент президенту и обвинил того в предательстве избирателей.

Правопопулисткая "Лига" (бывшая "Лига Севера") и партия "Пять звезд" предлагали увеличить расходы бюджета Италии на 126 млрд евро в год, отказавшись от правил жесткой экономии, введенных после кризиса 2008 года, а кроме того - списать долг перед ЕЦБ на 250 млрд евро.

"Италия действительно тревожит всех на средне- и долгосрочном горизонте", - сказал Bloomberg Меган Грин, главный экономист Manulife Asset Management: предложенные меры раздуют дефицит бюджета.

Политический же кризис грозит полноценным обвалом рынку облигации Италии, сказал CNBC глава торговых операций крупного хедж-фонда.

Доходность 2-летних облигаций Италии в понедельник вплотную приблизилась к отметке 1% годовых, которой рынок не видел с января 2014 года.

Стоимость страховки от дефолта по суверенному долгу страны взлетела более чем вдвое, а ее текущее значение - 173 базисных пункта - выше, чем у России.

Рынок беспокоится, что предстоящие выборы станут де-факто референдумом о вотуме доверия зоне евро, предупреждает экономист Commerzbank Ральф Солвин.

Курс евро к доллару к 20.12 мск просел до отметки 1,1624 доллара за евро, а ранее в ходе торгов опускался до 1,1608 доллара, оформив минимум с ноября прошлого года.