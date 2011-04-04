RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Електронна ліцензія на переказ на власні рахунки за кордоном безкоштовна в Приват банку


ось тут дійсно ваша правда,
при чому досить дивно - інші банки за а-ля підготовку пакетів документів для е-ліцензії беруть 3000-5000 грн!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:06

Может сгущают краски, а может и нет

Политический кризис обвалил облигации Италии
Гособлигации Италии резко подешевели в понедельник и потянули вниз курс евро на форексе на фоне разворачивающегося в стране политического кризиса. Доходность 10-летних итальянских бондов впервые более чем за 3 года достигла отметки 2,67% годовых после того, как правительство, которое формировала победившая на парламентских выборах коалиция популистов, не было утверждено президентом.
Разногласия возникли вокруг фигуры министра экономики. На этот пост был предложен 81-летний Паоло Савона, открыто выступающий за выход из зоны евро и сравнивший введение единой валюты с захватом Италии нацистами. Президент Италии Серджо Маттарелла наложил вето на кандидатуру Савоны и назначил бывшего экономиста Международного валютного фонда Карло Коттарелли временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Если парламент не утвердит его кандидатуру, он будет распущен, а уже в августе состоятся внеочередные выборы.
Руководитель движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо призвал объявить импичмент президенту и обвинил того в предательстве избирателей.
Правопопулисткая "Лига" (бывшая "Лига Севера") и партия "Пять звезд" предлагали увеличить расходы бюджета Италии на 126 млрд евро в год, отказавшись от правил жесткой экономии, введенных после кризиса 2008 года, а кроме того - списать долг перед ЕЦБ на 250 млрд евро.
"Италия действительно тревожит всех на средне- и долгосрочном горизонте", - сказал Bloomberg Меган Грин, главный экономист Manulife Asset Management: предложенные меры раздуют дефицит бюджета.
Политический же кризис грозит полноценным обвалом рынку облигации Италии, сказал CNBC глава торговых операций крупного хедж-фонда.
Доходность 2-летних облигаций Италии в понедельник вплотную приблизилась к отметке 1% годовых, которой рынок не видел с января 2014 года.
Стоимость страховки от дефолта по суверенному долгу страны взлетела более чем вдвое, а ее текущее значение - 173 базисных пункта - выше, чем у России.
Рынок беспокоится, что предстоящие выборы станут де-факто референдумом о вотуме доверия зоне евро, предупреждает экономист Commerzbank Ральф Солвин.
Курс евро к доллару к 20.12 мск просел до отметки 1,1624 доллара за евро, а ранее в ходе торгов опускался до 1,1608 доллара, оформив минимум с ноября прошлого года.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/politicheskiy-krizis-obvalil-obligacii-italii-1025619681
Грйс-мэн
 
Заблокований
Повідомлень: 169
З нами з: 22.01.18
Подякував: 138 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:07

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Електронна ліцензія на переказ на власні рахунки за кордоном безкоштовна в Приват банку


ось тут дійсно ваша правда,
при чому досить дивно - інші банки за а-ля підготовку пакетів документів для е-ліцензії беруть 3000-5000 грн!

Принят в первом чтении закон о валюте, лицензии скоро вообще не нужны будут.
komp
1
 
Повідомлень: 7659
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 135136137138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 199875
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 69336
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15897
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.