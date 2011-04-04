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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 136137138139>
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Електронна ліцензія на переказ на власні рахунки за кордоном безкоштовна в Приват банку


ось тут дійсно ваша правда,
при чому досить дивно - інші банки за а-ля підготовку пакетів документів для е-ліцензії беруть 3000-5000 грн!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:06

Может сгущают краски, а может и нет

Политический кризис обвалил облигации Италии
Гособлигации Италии резко подешевели в понедельник и потянули вниз курс евро на форексе на фоне разворачивающегося в стране политического кризиса. Доходность 10-летних итальянских бондов впервые более чем за 3 года достигла отметки 2,67% годовых после того, как правительство, которое формировала победившая на парламентских выборах коалиция популистов, не было утверждено президентом.
Разногласия возникли вокруг фигуры министра экономики. На этот пост был предложен 81-летний Паоло Савона, открыто выступающий за выход из зоны евро и сравнивший введение единой валюты с захватом Италии нацистами. Президент Италии Серджо Маттарелла наложил вето на кандидатуру Савоны и назначил бывшего экономиста Международного валютного фонда Карло Коттарелли временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Если парламент не утвердит его кандидатуру, он будет распущен, а уже в августе состоятся внеочередные выборы.
Руководитель движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо призвал объявить импичмент президенту и обвинил того в предательстве избирателей.
Правопопулисткая "Лига" (бывшая "Лига Севера") и партия "Пять звезд" предлагали увеличить расходы бюджета Италии на 126 млрд евро в год, отказавшись от правил жесткой экономии, введенных после кризиса 2008 года, а кроме того - списать долг перед ЕЦБ на 250 млрд евро.
"Италия действительно тревожит всех на средне- и долгосрочном горизонте", - сказал Bloomberg Меган Грин, главный экономист Manulife Asset Management: предложенные меры раздуют дефицит бюджета.
Политический же кризис грозит полноценным обвалом рынку облигации Италии, сказал CNBC глава торговых операций крупного хедж-фонда.
Доходность 2-летних облигаций Италии в понедельник вплотную приблизилась к отметке 1% годовых, которой рынок не видел с января 2014 года.
Стоимость страховки от дефолта по суверенному долгу страны взлетела более чем вдвое, а ее текущее значение - 173 базисных пункта - выше, чем у России.
Рынок беспокоится, что предстоящие выборы станут де-факто референдумом о вотуме доверия зоне евро, предупреждает экономист Commerzbank Ральф Солвин.
Курс евро к доллару к 20.12 мск просел до отметки 1,1624 доллара за евро, а ранее в ходе торгов опускался до 1,1608 доллара, оформив минимум с ноября прошлого года.

https://www.finanz.ru/novosti/obligatsii/politicheskiy-krizis-obvalil-obligacii-italii-1025619681
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:07

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Електронна ліцензія на переказ на власні рахунки за кордоном безкоштовна в Приват банку


ось тут дійсно ваша правда,
при чому досить дивно - інші банки за а-ля підготовку пакетів документів для е-ліцензії беруть 3000-5000 грн!

Принят в первом чтении закон о валюте, лицензии скоро вообще не нужны будут.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Третій президент Віктор Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку. https://gazeta.ua/articles/politics/_us ... ank/839722
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день
Ваше мнение по надежности банков для депо в долларе на год и полгода. Если можно, ранжируйте по надежности.
Ощад
Украгазбанк
Таскомбанк
Приват
Сбербанк (России)
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:06

  Алексей77 написав:Добрый день
Ваше мнение по надежности банков для депо в долларе на год и полгода. Если можно, ранжируйте по надежности.
Ощад
Украгазбанк
Таскомбанк
Приват
Сбербанк (России)

1. Ощад
наступні місця прорангувати не можу. :(
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
Ваше мнение по надежности банков для депо в долларе на год и полгода. Если можно, ранжируйте по надежности.
Ощад
Украгазбанк
Таскомбанк
Приват
Сбербанк (России)

1. Ощад
наступні місця прорангувати не можу. :(

1. Ощад
2. Ощад
3. Ощад
4. Таскомбанк
5. ̶П̶р̶и̶в̶а̶т̶
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:48

  clientage написав:1. Ощад
2. Ощад
3. Ощад
4. Таскомбанк
5. ̶П̶р̶и̶в̶а̶т̶

Ощад уже стал a part of Bank of America?
Думаю, подобный перечень мечта для нынешних.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:21

  ruvex написав:
  clientage написав:1. Ощад
2. Ощад
3. Ощад
4. Таскомбанк
5. ̶П̶р̶и̶в̶а̶т̶

Ощад уже стал a part of Bank of America?
Думаю, подобный перечень мечта для нынешних.

Так а шо делать если именно приспичило разместить валюту в Неньке под ненулевой %? :(
:mrgreen: Лично мой список:
1. Ощад
2. УкрЭксИм
3. Таскомбанк
4. Альфа
5. ̶П̶р̶и̶в̶а̶т̶ ПУМБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:11

  clientage написав: а шо делать если именно приспичило разместить валюту в Неньке под ненулевой %? :(
:mrgreen: Лично мой список:
1. Ощад
2. УкрЭксИм
3. Таскомбанк
4. Альфа
5. ̶П̶р̶и̶в̶а̶т̶ ПУМБ

Из этого в моем списке может остаться.

2. УкрЭксИм
4. Альфа
5. ̶П̶р̶и̶в̶а̶т̶ (под вопросом)
Тас, ПУМБ абсолютно неадекватные в регионе, а ПУМБ не только. Себе дороже с ними иметь дело. Закрыл и забыл. :mrgreen:
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