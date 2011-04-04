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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Просветите пжл.что не так с приватом? Я что-то пропустил?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:23

Re: Байки про банки і не тільки....

На четверть или треть фонда можно загрузить МЕГУ. (ИМХО)
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ruvex
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