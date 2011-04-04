НБУ обновил список нарушителей банковских нормативов

Из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, на 1 мая нарушали два банка, что меньше, чем месяц назад.







У ВТБ Банка показатель Н2 составил 8,02% (был 8,05%), у Банка Форвард он составил 0% из-за отрицательного регулятивного капитала (-242,61 млн грн). Мегабанк, имевший показатель 8,46%, исправился (10,01%).



Среди 82 платежеспособных банков меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у Банка Форвард (-253,07 млн грн; вырос с минус 242,61 млн грн). Тогда как апрельский нарушитель – Аккордбанк – исправился (213,05 млн грн).



Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, вновь выполняли все банки, как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%.



Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен составлять не меньше 60%, нарушал ВТБ Банк (29,96%; месяцем ранее было 30,31%), Укрсоцбанк (45,45%; было 44,71%), Банк Кредит Днепр (57,36%; было 58,66%).





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Вновь 15 банков из 82 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.



Норматив у Банка Форвард составил 1 845 158 374%: такое большое значение объясняется отрицательным регулятивным капиталом банка.



Также норматив Н7 нарушали ПУМБ (133,64%), Сбербанк (72,14%), Первый инвестиционный банк (74,48%), ВТБ Банк (73,22%), Аккордбанк (65,08%), Проминвестбанк (76,22%), Индустриалбанк (49,32%), Укрсоцбанк (38,92%), Банк Кредит Днепр (41,68%), Альфа-Банк (39,25%), Мисто Банк (31,11%), «Пивденный» (33,22%), Укрэксимбанк (33,99%), «Львов» (25,71%).



Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал только Банк Форвард (91 029 711 452%).



Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 18 банков: Банк Форвард (2 782 306%), Мегабанк (377,4%), Банк инвестиций и сбережений (232,49%), Мисто Банк (195,36%), Первый инвестиционный банк (175,53%), ПУМБ (133,64%), Асвио Банк (118,22%), Юнекс Банк (109,09%), Вернум Банк (91,75%), Европромбанк (63,01%), банк «Клиринговый дом» (73,77%), Аккордбанк (72,04%), Поликомбанк (66,1%), Международный инвестиционный банк (46,09%), банк «Украинский капитал» (51,43%), Коминвестбанк (37,93%), «Пивденный» (36,34%), Полтава-банк (28,35%). Перестал нарушать этот норматив Айбокс Банк.



Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) нарушал банк «Аркада» (20,03%), тогда как на 1 апреля его никто не нарушал. Норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%) никто из банков не нарушал.



Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; не больше 1%) нарушают 8 банков: Банк Форвард (10 035 345%), ПриватБанк (135,41%), Проминвестбанк (195,27%), Банк Кредит Днепр (94,75%), Альфа-Банк (57,47%), Индустриалбанк (9,34%). Стали нарушать этот норматив Ощадбанк (5,47%) и БМ Банк (7,81%), а перестал – Мотор-Банк (0,22%).



Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2; не больше 10%) нарушают 5 банков: Банк Форвард (246 050 140%), Ощадбанк (175,55%), ВТБ Банк (159,24%), ПриватБанк (12,4%), Укрэксимбанк (12,77%).



Таким образом Банк Форвард нарушал наибольшее количество норвативов (7), в топ-3 также вошли ВТБ Банк (4) и Банк Кредит Днепр (3).