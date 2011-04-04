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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Просветите пжл.что не так с приватом? Я что-то пропустил?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:23

Re: Байки про банки і не тільки....

На четверть или треть фонда можно загрузить МЕГУ. (ИМХО)

  bub-har написав:Просветите пжл.что не так с приватом? Я что-то пропустил?

Бытует мнение, что на почве неподписания гарантом 100% обязательств по Привату, Ощад в этом плане имея данный гипотетический нимб чем то выигрывает.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 30 тра, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:34

НБУ обновил список нарушителей банковских нормативов
Из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, на 1 мая нарушали два банка, что меньше, чем месяц назад.



У ВТБ Банка показатель Н2 составил 8,02% (был 8,05%), у Банка Форвард он составил 0% из-за отрицательного регулятивного капитала (-242,61 млн грн). Мегабанк, имевший показатель 8,46%, исправился (10,01%).

Среди 82 платежеспособных банков меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у Банка Форвард (-253,07 млн грн; вырос с минус 242,61 млн грн). Тогда как апрельский нарушитель – Аккордбанк – исправился (213,05 млн грн).

Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, вновь выполняли все банки, как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%.

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен составлять не меньше 60%, нарушал ВТБ Банк (29,96%; месяцем ранее было 30,31%), Укрсоцбанк (45,45%; было 44,71%), Банк Кредит Днепр (57,36%; было 58,66%).


Читайте: Антироссийские санкции не обошли украинцев стороной

Вновь 15 банков из 82 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.

Норматив у Банка Форвард составил 1 845 158 374%: такое большое значение объясняется отрицательным регулятивным капиталом банка.

Также норматив Н7 нарушали ПУМБ (133,64%), Сбербанк (72,14%), Первый инвестиционный банк (74,48%), ВТБ Банк (73,22%), Аккордбанк (65,08%), Проминвестбанк (76,22%), Индустриалбанк (49,32%), Укрсоцбанк (38,92%), Банк Кредит Днепр (41,68%), Альфа-Банк (39,25%), Мисто Банк (31,11%), «Пивденный» (33,22%), Укрэксимбанк (33,99%), «Львов» (25,71%).

Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал только Банк Форвард (91 029 711 452%).

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 18 банков: Банк Форвард (2 782 306%), Мегабанк (377,4%), Банк инвестиций и сбережений (232,49%), Мисто Банк (195,36%), Первый инвестиционный банк (175,53%), ПУМБ (133,64%), Асвио Банк (118,22%), Юнекс Банк (109,09%), Вернум Банк (91,75%), Европромбанк (63,01%), банк «Клиринговый дом» (73,77%), Аккордбанк (72,04%), Поликомбанк (66,1%), Международный инвестиционный банк (46,09%), банк «Украинский капитал» (51,43%), Коминвестбанк (37,93%), «Пивденный» (36,34%), Полтава-банк (28,35%). Перестал нарушать этот норматив Айбокс Банк.

Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) нарушал банк «Аркада» (20,03%), тогда как на 1 апреля его никто не нарушал. Норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%) никто из банков не нарушал.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; не больше 1%) нарушают 8 банков: Банк Форвард (10 035 345%), ПриватБанк (135,41%), Проминвестбанк (195,27%), Банк Кредит Днепр (94,75%), Альфа-Банк (57,47%), Индустриалбанк (9,34%). Стали нарушать этот норматив Ощадбанк (5,47%) и БМ Банк (7,81%), а перестал – Мотор-Банк (0,22%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2; не больше 10%) нарушают 5 банков: Банк Форвард (246 050 140%), Ощадбанк (175,55%), ВТБ Банк (159,24%), ПриватБанк (12,4%), Укрэксимбанк (12,77%).

Таким образом Банк Форвард нарушал наибольшее количество норвативов (7), в топ-3 также вошли ВТБ Банк (4) и Банк Кредит Днепр (3).

https://finclub.net/news/nbu-obnovil-spisok-narushitelej-bankovskikh-normativov.html
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:37

Re: Байки про банки і не тільки....

https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 04c139334e

Декларация претендента на первого зама Головы НБУ.
Очень интересный момент: на депозитах а трех банках только гривна, валюта только в наличке и не в банках.
Это к вопросу о валютных депозитах.....
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:42

  ruvex написав:На четверть или треть фонда можно загрузить МЕГУ. (ИМХО)


Так это всего около 2 тыс у.е.
Такую сумму имхо можно в любом банке держать.
Проку правда нынче от этого не особо будет. :(
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:42

  ruvex написав:На четверть или треть фонда можно загрузить МЕГУ. (ИМХО)

  bub-har написав:Просветите пжл.что не так с приватом? Я что-то пропустил?

Бытует мнение, что на почве неподписания гарантом 100% обязательств по Привату, Ощад в этом плане имея данный гипотетический нимб чем то выигрывает.
Спасибо! Как по мне госбанк будут тянуть,пока его не продадут,поэтому не вижу рисков! В него вливали/вливают деньги не для того,чтобы банкротить!ИМХО
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:46

  coulthard написав:https://public.nazk.gov.ua/declaration/09f76d83-a5eb-45dc-94c2-6804c139334e

Декларация претендента на первого зама Головы НБУ.
Очень интересный момент: на депозитах а трех банках только гривна, валюта только в наличке и не в банках.
Это к вопросу о валютных депозитах.....


Тоже бывший ИТишник.
А откуда инфа про первого зама?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:51

  Aps написав:
  ruvex написав:На четверть или треть фонда можно загрузить МЕГУ. (ИМХО)

Так это всего около 2 тыс у.е.
Такую сумму имхо можно в любом банке держать.
Проку правда нынче от этого не особо будет. :(

В два по 2.5К, вот и фонд по курсу 40.
А проку сейчас и от сумм в пределах фонда, учитывая риски, и присутствие налога, нет никакой.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:3. Таскомбанк
4. Альфа


чем таксомбанк замечателен?
немного про альфу -
http://www.mk.ru/economics/2018/02/26/g ... istov.html

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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:20

  Aps написав:

Тоже бывший ИТишник.
А откуда инфа про первого зама?[/quote]

В заполняемой декларации есть строка должность, на кот. претендует кандидат.
А из всех должностей замов вакантна на данное время только одна
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