Судя по декларации свою з/п в 6 млн он просто прогуливал ))
Машинка старая, недвиги свежей нет...лузер)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 тра, 2018 17:57
Судя по декларации свою з/п в 6 млн он просто прогуливал ))
Машинка старая, недвиги свежей нет...лузер)
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:38
Холод не Перший зам.
Вакансія Першого так і лишається вакантною...ну і нехай.
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