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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:57

Судя по декларации свою з/п в 6 млн он просто прогуливал ))
Машинка старая, недвиги свежей нет...лузер)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:38

  coulthard написав:https://public.nazk.gov.ua/declaration/09f76d83-a5eb-45dc-94c2-6804c139334e

Декларация претендента на первого зама Головы НБУ.
Очень интересный момент: на депозитах а трех банках только гривна, валюта только в наличке и не в банках.
Это к вопросу о валютных депозитах.....

Холод не Перший зам.
Вакансія Першого так і лишається вакантною...ну і нехай.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:33

Подскажите, пожалуйста, как с меньшими процентами за услуги можно перевести деньги из России в Украину?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 01:23

Национальный банк Украины (НБУ) может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава центробанка Яков Смолий.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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