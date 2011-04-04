Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Национальный банк Украины (НБУ) может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава центробанка Яков Смолий.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Алексей77 написав:Добрый день Ваше мнение по надежности банков для депо в долларе на год и полгода. Если можно, ранжируйте по надежности. Ощад Украгазбанк Таскомбанк Приват Сбербанк (России)
1. Ощад наступні місця прорангувати не можу.
В Ощад ні ногою
IMPRINTER написав:ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)... шо в прокуратуру ... звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ... он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ... в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это. Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!! сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию. Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат. расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.
Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес. в общем видал я разное уже - но такого ...
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer