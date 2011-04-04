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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 138139140141>
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 17:57

Судя по декларации свою з/п в 6 млн он просто прогуливал ))
Машинка старая, недвиги свежей нет...лузер)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:38

  coulthard написав:https://public.nazk.gov.ua/declaration/09f76d83-a5eb-45dc-94c2-6804c139334e

Декларация претендента на первого зама Головы НБУ.
Очень интересный момент: на депозитах а трех банках только гривна, валюта только в наличке и не в банках.
Это к вопросу о валютных депозитах.....

Холод не Перший зам.
Вакансія Першого так і лишається вакантною...ну і нехай.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:33

Подскажите, пожалуйста, как с меньшими процентами за услуги можно перевести деньги из России в Украину?
Rovdof
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 01:23

Национальный банк Украины (НБУ) может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава центробанка Яков Смолий.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 03:42

Ukrainian а пока есть и условные послабления про финмониторинг и кредитчикам
https://zik.ua/news/2018/06/01/v_ukraini_vvely_novi_pravyla_kupivli_valyuty_1336181
хотя интересный момент с невозможностью предзаказа большой суммы - откажут законно, где хочешь там и ищи. сейчас какбы не критично но в случае девала???
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 03:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Добрый день
Ваше мнение по надежности банков для депо в долларе на год и полгода. Если можно, ранжируйте по надежности.
Ощад
Украгазбанк
Таскомбанк
Приват
Сбербанк (России)

1. Ощад
наступні місця прорангувати не можу. :(


В Ощад ні ногою

  IMPRINTER написав:ну что попал я таки в логово (РУ Ощада)...
шо в прокуратуру ...
звонок снизу по внутреннему номеру указанному сотруднику СБ банка ...
он позвонил на охрану - мне выписали разовый пропуск и под конвоем повели в отдел СБ ...
в комнате сидят несколько мужиков - сразу видно по всем замашкам, что бывшие из органов - в РУ СБ и финмон один отдел - сидят смотрят на мониторах как там банковматы кто-то ломает записи на видео и т.п. - т.е. преимущественно у них таки СБ главный вид деятельности, а финмон, что спустят из ГО как побочка - лддопросить и написать рапорт. Получается как в других банках тут на отделение не спускают всё это.
Сначала спросил на словах "а шо это у вас было" ... потом скзал пиши тоже самое на бумаге - говорю давайте нормально дома набиру на компе и пришлю - нет - надо писать тока собственноручно !!!! :mrgreen: сразу понял откуда ноги ростут и их прошлое ) прочитал ... сказал сделать пару правок ... каждая правка, исправление заверяется подписью ))) исправленному верить ) в конце сказали написать, что написано лично мною тра-та-та, претензий сотрудникам СБ банка не имею. Приложил доки: выписку, декларацию.
Ну в общем его устроило - сказал напишет рапорт в ГО и после этого в ГО разлочат.
расписался в пропуске. под конвоем провели на выход. отдал пропуск охраннику обратно.

Отакэ ... напомню - речь шла об обороте по картсчету в сумме менее 200 к. за мес.
в общем видал я разное уже - но такого ...

Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 03:47

Ужас!!!
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:08

коли підуть рубанки....

https://economics.unian.net/finance/101 ... nkami.html
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:18

Может не совсем в тему,но актуально.Подскажите ,кто в курсах,банки в г.Киеве,сдающие банковские ячейки по вменяемым ценам,заранее благодарен откликнувшимся.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:51

В работе Visa произошел массовый сбой
У международной платежной системы Visa возникли проблемы с проведением транзакций на территории Европы и Великобритании, передает The Guardian.

Причины сбоя пока неясны. Но в настоящее время пользователи платежной системы по всей Европе жалуются, что их платежи были отклонены. «Мы расследуем причину и работаем как можно быстрее, чтобы разрешить ситуацию», — отметили в компании.

«В настоящее время мы не можем принимать платежи по картам Visa по всей Европе. Никакие розничные торговцы не могут принимать карты Visa», — рассказал пресс-секретарь Marks&Spencer, одного из крупнейших британских ретейлеров.

Последний раз крупный сбой в платежной системе был зафиксирован в сентябре 2016 года.

https://inforesist.org/v-rabote-visa-proizoshel-massovyiy-sboy-novosti-mira/
Всё IMHO
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