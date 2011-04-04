|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:58
osya1964 написав:
Может не совсем в тему,но актуально.Подскажите ,кто в курсах,банки в г.Киеве,сдающие банковские ячейки по вменяемым ценам,заранее благодарен откликнувшимся.
а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34349
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5455 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:20
а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
-
J
-
-
- Повідомлень: 3971
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|199987
|
|
|50
|69424
|
|
|18
|15925
|
|