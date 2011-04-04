а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:58
а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:20
а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
Додано: Суб 02 чер, 2018 05:50
Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:13
такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.
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