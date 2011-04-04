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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:58

  osya1964 написав:Может не совсем в тему,но актуально.Подскажите ,кто в курсах,банки в г.Киеве,сдающие банковские ячейки по вменяемым ценам,заранее благодарен откликнувшимся.


а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:20

  ребе Нок написав:Ukrainian а пока есть и условные послабления про финмониторинг и кредитчикам
https://zik.ua/news/2018/06/01/v_ukraini_vvely_novi_pravyla_kupivli_valyuty_1336181
хотя интересный момент с невозможностью предзаказа большой суммы - откажут законно, где хочешь там и ищи. сейчас какбы не критично но в случае девала???

а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 05:50

  IMPRINTER написав:
  osya1964 написав:Может не совсем в тему,но актуально.Подскажите ,кто в курсах,банки в г.Киеве,сдающие банковские ячейки по вменяемым ценам,заранее благодарен откликнувшимся.


а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.


Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:13

  osya1964 написав:Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги


такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:54

  IMPRINTER написав:
  osya1964 написав:Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги


такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )

Рекомендую УкрЭксИм. Ячейки типа R (на Тельмана) (р)
https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... ual_safes/
Када приценивался в прошлом декабре к самой маленькой (пачка А4), было по 3900грн/год, залог за ключи 2500грн, выдают 2 комплекта (ключ, тач-ключ, лехтр. пропуск).
Доверку внутр. уже не оформляют :(
Мона созвониться по 044-телепону и попасть в хранилище на экскурсию. Пускают, правда, тока на порог, но уже и там впечатляет :)
Я уже знаю, шо народ арендует подобные (курутые) ячейки на 2..3х челов, причем НЕ родственников. Эт пипец :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:53

  J написав:
  ребе Нок написав:Ukrainian а пока есть и условные послабления про финмониторинг и кредитчикам
https://zik.ua/news/2018/06/01/v_ukraini_vvely_novi_pravyla_kupivli_valyuty_1336181
хотя интересный момент с невозможностью предзаказа большой суммы - откажут законно, где хочешь там и ищи. сейчас какбы не критично но в случае девала???

а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?

Нет
ДС мне друг, но истина дороже
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