а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:58
а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:20
а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
Додано: Суб 02 чер, 2018 05:50
Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:13
такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 09:54
Рекомендую УкрЭксИм. Ячейки типа R (на Тельмана) (р)
Када приценивался в прошлом декабре к самой маленькой (пачка А4), было по 3900грн/год, залог за ключи 2500грн, выдают 2 комплекта (ключ, тач-ключ, лехтр. пропуск).
Доверку внутр. уже не оформляют
Мона созвониться по 044-телепону и попасть в хранилище на экскурсию. Пускают, правда, тока на порог, но уже и там впечатляет
Я уже знаю, шо народ арендует подобные (курутые) ячейки на 2..3х челов, причем НЕ родственников. Эт пипец
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 13:53
Нет
ДС мне друг, но истина дороже
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