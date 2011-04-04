а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:58
а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:20
а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
Додано: Суб 02 чер, 2018 05:50
Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:13
такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:54
Рекомендую УкрЭксИм. Ячейки типа R (на Тельмана) (р)
Када приценивался в прошлом декабре к самой маленькой (пачка А4), было по 3900грн/год, залог за ключи 2500грн, выдают 2 комплекта (ключ, тач-ключ, лехтр. пропуск).
Доверку внутр. уже не оформляют
Мона созвониться по 044-телепону и попасть в хранилище на экскурсию. Пускают, правда, тока на порог, но уже и там впечатляет
Я уже знаю, шо народ арендует подобные (курутые) ячейки на 2..3х челов, причем НЕ родственников. Эт пипец
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 чер, 2018 13:53
Нет
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:31
Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?
Я-то при подтверждении депозита укажу реквизиты своего текущего счета, а если он(а) пока еще не открывал(а) минфиновские депозиты по новым правилам, то у Минфина в распоряжении есть лишь номер его(её) карты.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:13
есть банки с хорошими депозитариями , с качественным видеонаблюдением внутри и снаружи.
не секрет , что такими депозитариями пользуются "корупционеры" тоже.
И вот , когда "коррупционеры" переходят дорогу более крупным "коррупционерам", то их ячейку по решению суда взламывают милиционеры. И все по тому же решению суда уносят с собой видео с камер наблюдения за немалый период времени..
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:15
Начиная с 2019-го, три года подряд, выплаты составляют более 6 млрд долларов в год. В 2018-2019-м Украине необходимо выплатить порядка 10 млрд долларов. Такие выплаты создают существенную нагрузку на экономику даже в стабильной ситуации, а у нас они еще накладываются на политический цикл –выборы. Для того, чтобы пройти период крупных выплат, нам нужно продолжать привлекать внешнее финансирование в очень больших объемах. Но программа МВФ фактически заморожена, а привлекать финансирование других инвесторов во время выборов – очень и очень сложно. Из-за политической неопределенности в стране они не готовы давать деньги, по крайней мере в больших объемах и под приемлемые проценты", – говорит Елена Билан.
По нашим оценкам, без внешних займов правительство даже не будет иметь возможности сделать эти выплаты в нынешнем году – около 2 млрд долларов из бюджета", – говорит она.
Эксперт подчеркивает, что больше половины предстоящих выплат – это "официальные" кредиты МВФ, ЕС и США, по которым нельзя объявить дефолт. А около 2/3 суммы нужно отдать именно из бюджета, который не имеет таких запасов.
"Первый, оптимистичный сценарий, – это продолжающаяся "дружба" с МВФ и благоприятные цены на мировых рынках. В этом случае следующие несколько лет наша экономика будет расти, и нет никаких проблем. Средний сценарий: мы не договариваемся с МВФ, но цены на стратегические товары остаются высокими. В таком случае у нас будет очень сложный график выплат по внешним долгам, но, в принципе, мы могли бы выплатить долги. Хотя пришлось бы многим пожертвовать, урезать программы на образование, медицину, оборону. Это, конечно, не пройдет бесследно, но не будет смертельно. И третий, пессимистический сценарий – когда мировые цены будут не в нашу пользу (например, упадут цены на сталь) и у нас не будет доступа к кредитам от МВФ и других зарубежных источников. В таком случае начнется новый виток девальвации гривни. Банковская система, которая только восстанавливается после кризиса 2013-2015 годов, опять погрузится в глубокий кризис. Остановится экономика, ВВП опять упадет на 10-15%", – говорит Юрий Городниченко.
Потому что у МВФ мы берем под 3% годовых, а у других кредиторов сможем взять минимум под 10%. Эти 8% разницы с 3 миллиардов – это 240 млн долларов в год. То есть в следующие 5 лет мы будем выплачивать на 240 млн долларов больше, чем могли бы. И в итоге переплатим больше миллиарда долларов. Мы уже сегодня платим больше за то, что не хотим выполнять условия. Сначала по кредиту от МВФ у нас было 2%, а стало 7. Разница в 5% от 3 млрд, которые Минфин взял в сентябре, – это 150 млн долларов лишних выплат каждый год!", – подсчитал почетный президент "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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