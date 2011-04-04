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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 139140141142>
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:58

  osya1964 написав:Может не совсем в тему,но актуально.Подскажите ,кто в курсах,банки в г.Киеве,сдающие банковские ячейки по вменяемым ценам,заранее благодарен откликнувшимся.


а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:20

  ребе Нок написав:Ukrainian а пока есть и условные послабления про финмониторинг и кредитчикам
https://zik.ua/news/2018/06/01/v_ukraini_vvely_novi_pravyla_kupivli_valyuty_1336181
хотя интересный момент с невозможностью предзаказа большой суммы - откажут законно, где хочешь там и ищи. сейчас какбы не критично но в случае девала???

а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 05:50

  IMPRINTER написав:
  osya1964 написав:Может не совсем в тему,но актуально.Подскажите ,кто в курсах,банки в г.Киеве,сдающие банковские ячейки по вменяемым ценам,заранее благодарен откликнувшимся.


а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.


Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:13

  osya1964 написав:Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги


такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:54

  IMPRINTER написав:
  osya1964 написав:Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги


такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )

Рекомендую УкрЭксИм. Ячейки типа R (на Тельмана) (р)
https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... ual_safes/
Када приценивался в прошлом декабре к самой маленькой (пачка А4), было по 3900грн/год, залог за ключи 2500грн, выдают 2 комплекта (ключ, тач-ключ, лехтр. пропуск).
Доверку внутр. уже не оформляют :(
Мона созвониться по 044-телепону и попасть в хранилище на экскурсию. Пускают, правда, тока на порог, но уже и там впечатляет :)
Я уже знаю, шо народ арендует подобные (курутые) ячейки на 2..3х челов, причем НЕ родственников. Эт пипец :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:53

  J написав:
  ребе Нок написав:Ukrainian а пока есть и условные послабления про финмониторинг и кредитчикам
https://zik.ua/news/2018/06/01/v_ukraini_vvely_novi_pravyla_kupivli_valyuty_1336181
хотя интересный момент с невозможностью предзаказа большой суммы - откажут законно, где хочешь там и ищи. сейчас какбы не критично но в случае девала???

а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?

Нет
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:31

  vollena71 написав:Новая редакция в действии с 05.06.2018
Правила акции «Бонус к депозитам»
1.9. После оформления договора вклада Участнику нужно подтвердить открытие вклада на странице http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/, указав при этом: номер телефона; название банка, в котором оформлен вклад; номер и дата договора вклада; срок вклада (в месяцах); сумма и валюта по договору, реквизиты счета открытого в банке Украины для получения акционного вознаграждения в формате:
...
ИНН участника
Также, для подтверждения Участник должен прикрепить фото или сканированную копию договора банковского вклада.

Учет и контроль

Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?
Я-то при подтверждении депозита укажу реквизиты своего текущего счета, а если он(а) пока еще не открывал(а) минфиновские депозиты по новым правилам, то у Минфина в распоряжении есть лишь номер его(её) карты.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:13

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  osya1964 написав:Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги


такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )

Рекомендую УкрЭксИм. Ячейки типа R (на Тельмана) (р)
https://eximb.com/ukr/personal/everyday ... ual_safes/
Када приценивался в прошлом декабре к самой маленькой (пачка А4), было по 3900грн/год, залог за ключи 2500грн, выдают 2 комплекта (ключ, тач-ключ, лехтр. пропуск).
Доверку внутр. уже не оформляют :(
Мона созвониться по 044-телепону и попасть в хранилище на экскурсию. Пускают, правда, тока на порог, но уже и там впечатляет :)
Я уже знаю, шо народ арендует подобные (курутые) ячейки на 2..3х челов, причем НЕ родственников. Эт пипец :)

есть банки с хорошими депозитариями , с качественным видеонаблюдением внутри и снаружи.
не секрет , что такими депозитариями пользуются "корупционеры" тоже.
И вот , когда "коррупционеры" переходят дорогу более крупным "коррупционерам", то их ячейку по решению суда взламывают милиционеры. И все по тому же решению суда уносят с собой видео с камер наблюдения за немалый период времени..
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:15

Подивимось де проєвропейські реформатори візьмуть 4 млрд в 2018
6 млрд в 2019 і далі :lol:

Начиная с 2019-го, три года подряд, выплаты составляют более 6 млрд долларов в год. В 2018-2019-м Украине необходимо выплатить порядка 10 млрд долларов. Такие выплаты создают существенную нагрузку на экономику даже в стабильной ситуации, а у нас они еще накладываются на политический цикл –выборы. Для того, чтобы пройти период крупных выплат, нам нужно продолжать привлекать внешнее финансирование в очень больших объемах. Но программа МВФ фактически заморожена, а привлекать финансирование других инвесторов во время выборов – очень и очень сложно. Из-за политической неопределенности в стране они не готовы давать деньги, по крайней мере в больших объемах и под приемлемые проценты", – говорит Елена Билан.
По нашим оценкам, без внешних займов правительство даже не будет иметь возможности сделать эти выплаты в нынешнем году – около 2 млрд долларов из бюджета", – говорит она.
Эксперт подчеркивает, что больше половины предстоящих выплат – это "официальные" кредиты МВФ, ЕС и США, по которым нельзя объявить дефолт. А около 2/3 суммы нужно отдать именно из бюджета, который не имеет таких запасов.
"Первый, оптимистичный сценарий, – это продолжающаяся "дружба" с МВФ и благоприятные цены на мировых рынках. В этом случае следующие несколько лет наша экономика будет расти, и нет никаких проблем. Средний сценарий: мы не договариваемся с МВФ, но цены на стратегические товары остаются высокими. В таком случае у нас будет очень сложный график выплат по внешним долгам, но, в принципе, мы могли бы выплатить долги. Хотя пришлось бы многим пожертвовать, урезать программы на образование, медицину, оборону. Это, конечно, не пройдет бесследно, но не будет смертельно. И третий, пессимистический сценарий – когда мировые цены будут не в нашу пользу (например, упадут цены на сталь) и у нас не будет доступа к кредитам от МВФ и других зарубежных источников. В таком случае начнется новый виток девальвации гривни. Банковская система, которая только восстанавливается после кризиса 2013-2015 годов, опять погрузится в глубокий кризис. Остановится экономика, ВВП опять упадет на 10-15%", – говорит Юрий Городниченко.
Потому что у МВФ мы берем под 3% годовых, а у других кредиторов сможем взять минимум под 10%. Эти 8% разницы с 3 миллиардов – это 240 млн долларов в год. То есть в следующие 5 лет мы будем выплачивать на 240 млн долларов больше, чем могли бы. И в итоге переплатим больше миллиарда долларов. Мы уже сегодня платим больше за то, что не хотим выполнять условия. Сначала по кредиту от МВФ у нас было 2%, а стало 7. Разница в 5% от 3 млрд, которые Минфин взял в сентябре, – это 150 млн долларов лишних выплат каждый год!", – подсчитал почетный президент "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов
курс ком Юа
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:31

В липні більшу частину валюти доцільно забрати з банків до "виясненія"
Процент всерівно нікчемний
Тим хто грає гривне депозитам в липні рекомендується конвертувати гривню папір в твердіші валюти.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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