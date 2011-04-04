Начиная с 2019-го, три года подряд, выплаты составляют более 6 млрд долларов в год. В 2018-2019-м Украине необходимо выплатить порядка 10 млрд долларов. Такие выплаты создают существенную нагрузку на экономику даже в стабильной ситуации, а у нас они еще накладываются на политический цикл –выборы. Для того, чтобы пройти период крупных выплат, нам нужно продолжать привлекать внешнее финансирование в очень больших объемах. Но программа МВФ фактически заморожена, а привлекать финансирование других инвесторов во время выборов – очень и очень сложно. Из-за политической неопределенности в стране они не готовы давать деньги, по крайней мере в больших объемах и под приемлемые проценты", – говорит Елена Билан.По нашим оценкам, без внешних займов правительство даже не будет иметь возможности сделать эти выплаты в нынешнем году – около 2 млрд долларов из бюджета", – говорит она.Эксперт подчеркивает, что больше половины предстоящих выплат – это "официальные" кредиты МВФ, ЕС и США, по которым нельзя объявить дефолт. А около 2/3 суммы нужно отдать именно из бюджета, который не имеет таких запасов."Первый, оптимистичный сценарий, – это продолжающаяся "дружба" с МВФ и благоприятные цены на мировых рынках. В этом случае следующие несколько лет наша экономика будет расти, и нет никаких проблем. Средний сценарий: мы не договариваемся с МВФ, но цены на стратегические товары остаются высокими. В таком случае у нас будет очень сложный график выплат по внешним долгам, но, в принципе, мы могли бы выплатить долги. Хотя пришлось бы многим пожертвовать, урезать программы на образование, медицину, оборону. Это, конечно, не пройдет бесследно, но не будет смертельно. И третий, пессимистический сценарий – когда мировые цены будут не в нашу пользу (например, упадут цены на сталь) и у нас не будет доступа к кредитам от МВФ и других зарубежных источников. В таком случае начнется новый виток девальвации гривни. Банковская система, которая только восстанавливается после кризиса 2013-2015 годов, опять погрузится в глубокий кризис. Остановится экономика, ВВП опять упадет на 10-15%", – говорит Юрий Городниченко.Потому что у МВФ мы берем под 3% годовых, а у других кредиторов сможем взять минимум под 10%. Эти 8% разницы с 3 миллиардов – это 240 млн долларов в год. То есть в следующие 5 лет мы будем выплачивать на 240 млн долларов больше, чем могли бы. И в итоге переплатим больше миллиарда долларов. Мы уже сегодня платим больше за то, что не хотим выполнять условия. Сначала по кредиту от МВФ у нас было 2%, а стало 7. Разница в 5% от 3 млрд, которые Минфин взял в сентябре, – это 150 млн долларов лишних выплат каждый год!", – подсчитал почетный президент "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов