ребе Нок написав: J написав: ребе Нок написав:Ukrainian а пока есть и условные послабления про финмониторинг и кредитчикамhttps://zik.ua/news/2018/06/01/v_ukraini_vvely_novi_pravyla_kupivli_valyuty_1336181хотя интересный момент с невозможностью предзаказа большой суммы - откажут законно, где хочешь там и ищи. сейчас какбы не критично но в случае девала???а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?Нет
J написав: ребе Нок написав:Ukrainian а пока есть и условные послабления про финмониторинг и кредитчикамhttps://zik.ua/news/2018/06/01/v_ukraini_vvely_novi_pravyla_kupivli_valyuty_1336181хотя интересный момент с невозможностью предзаказа большой суммы - откажут законно, где хочешь там и ищи. сейчас какбы не критично но в случае девала???а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
ребе Нок написав:Ukrainian а пока есть и условные послабления про финмониторинг и кредитчикамhttps://zik.ua/news/2018/06/01/v_ukraini_vvely_novi_pravyla_kupivli_valyuty_1336181хотя интересный момент с невозможностью предзаказа большой суммы - откажут законно, где хочешь там и ищи. сейчас какбы не критично но в случае девала???