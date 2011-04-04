Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:33
ребе Нок написав: J написав:
а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
Нет
Купляв долар за євро в обмінці ніяких обмежень не було.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:40
J написав:
а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
має діяти
див
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+50грн !
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:42
lubopytnaya написав:
Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?
чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант?
+50грн !
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greenozon
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:13
Ukrainian написав:
В липні більшу частину валюти доцільно забрати з банків до "виясненія"
Процент всерівно нікчемний
Тим хто грає гривне депозитам в липні рекомендується конвертувати гривню папір в твердіші валюти.
Чому не в серпні?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:43
в серпні буде пізно -
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графіки погашень зовн боргів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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