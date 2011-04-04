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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:33

  ребе Нок написав:
  J написав:
  ребе Нок написав:Ukrainian а пока есть и условные послабления про финмониторинг и кредитчикам
https://zik.ua/news/2018/06/01/v_ukraini_vvely_novi_pravyla_kupivli_valyuty_1336181
хотя интересный момент с невозможностью предзаказа большой суммы - откажут законно, где хочешь там и ищи. сейчас какбы не критично но в случае девала???

а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?

Нет

Купляв долар за євро в обмінці ніяких обмежень не було.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  J написав:а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?


має діяти

див
https://privatbank.ua/ogranichenija-nbu
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?


чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:13

  Ukrainian написав:В липні більшу частину валюти доцільно забрати з банків до "виясненія"
Процент всерівно нікчемний
Тим хто грає гривне депозитам в липні рекомендується конвертувати гривню папір в твердіші валюти.

Чому не в серпні?
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:43

в серпні буде пізно -

http://prntscr.com/jpyjwo
графіки погашень зовн боргів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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