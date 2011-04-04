Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:33
ребе Нок написав: J написав:
а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
Нет
Купляв долар за євро в обмінці ніяких обмежень не було.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:40
J написав:
а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?
має діяти
див
https://privatbank.ua/ogranichenija-nbu
+50грн !
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greenozon
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Додано: Суб 02 чер, 2018 17:42
lubopytnaya написав:
Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?
чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант?
+50грн !
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greenozon
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:13
Ukrainian написав:
В липні більшу частину валюти доцільно забрати з банків до "виясненія"
Процент всерівно нікчемний
Тим хто грає гривне депозитам в липні рекомендується конвертувати гривню папір в твердіші валюти.
Чому не в серпні?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 18:43
в серпні буде пізно -
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графіки погашень зовн боргів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:08
greenozon написав: lubopytnaya написав:
Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?
чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант?
Через три дня уже никаких вариантов не будет, кроме перевода на счет в банке, т.к. с 5 июня будут выплачивать бонусы только тем, кто при подтверждении депозита указал реквизиты своего счета в банке.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... deposterms
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:43
lubopytnaya написав: greenozon написав: lubopytnaya написав:
Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?
чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант?
Через три дня уже никаких вариантов не будет, кроме перевода на счет в банке, т.к. с 5 июня будут выплачивать бонусы только тем, кто при подтверждении депозита указал реквизиты своего счета в банке.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... deposterms "Также, для подтверждения Участник должен прикрепить фото или сканированную копию договора банковского вклада. Договор вклада должен действовать не менее 30 (тридцати) календарных дней."
Насколько помню подобных действий не нужно было делать ранее.
Black Jack - White Business
ruvex
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