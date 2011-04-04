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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:33

  ребе Нок написав:
  J написав:
  ребе Нок написав:Ukrainian а пока есть и условные послабления про финмониторинг и кредитчикам
https://zik.ua/news/2018/06/01/v_ukraini_vvely_novi_pravyla_kupivli_valyuty_1336181
хотя интересный момент с невозможностью предзаказа большой суммы - откажут законно, где хочешь там и ищи. сейчас какбы не критично но в случае девала???

а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?

Нет

Купляв долар за євро в обмінці ніяких обмежень не було.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  J написав:а что ограничение на покупку валюты в 150к уже отменили?


має діяти

див
https://privatbank.ua/ogranichenija-nbu
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?


чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:13

  Ukrainian написав:В липні більшу частину валюти доцільно забрати з банків до "виясненія"
Процент всерівно нікчемний
Тим хто грає гривне депозитам в липні рекомендується конвертувати гривню папір в твердіші валюти.

Чому не в серпні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:43

в серпні буде пізно -

http://prntscr.com/jpyjwo
графіки погашень зовн боргів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:08

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?


чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант? :)

Через три дня уже никаких вариантов не будет, кроме перевода на счет в банке, т.к. с 5 июня будут выплачивать бонусы только тем, кто при подтверждении депозита указал реквизиты своего счета в банке.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... deposterms
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:43

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?


чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант? :)

Через три дня уже никаких вариантов не будет, кроме перевода на счет в банке, т.к. с 5 июня будут выплачивать бонусы только тем, кто при подтверждении депозита указал реквизиты своего счета в банке.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... deposterms


"Также, для подтверждения Участник должен прикрепить фото или сканированную копию договора банковского вклада. Договор вклада должен действовать не менее 30 (тридцати) календарных дней."

Насколько помню подобных действий не нужно было делать ранее.
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