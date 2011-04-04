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Ukrainian написав:В липні більшу частину валюти доцільно забрати з банків до "виясненія" Процент всерівно нікчемний Тим хто грає гривне депозитам в липні рекомендується конвертувати гривню папір в твердіші валюти.
ruvex написав:Насколько помню подобных действий не нужно было делать ранее.
Да, раньше было достаточно указать дату и номер договора. А теперь, видимо, решили не тратить время и деньги на поиск указанных депозитов, поэтому требуют фото или скан. Интересно, надо будет сканировать только ту страницу, где указаны дата, ФИО, сумма, и срок или же придется делать сканы всех 8-ми страниц договора?
Американская «дочка» Deutsche Bank, одного из крупнейших инвестбанков мира, попала в список проблемных банков США.
Если сложности с положением не будут устранены, управление ею могут взять на себя американские власти.
Федеральная корпорация по страхованию вкладов в США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas, DBTCA) в список банков с серьезными угрозами финансовой состоятельности, пишет The Financial Times (FT).
Отметим, что осенью 2016 года акции немецкого Deutsche Bank AG рухнули за один день на 7,5%, достигнув минимального уровня с 1983 года, из-за обеспокоенности рынка финансовым состоянием кредитной организации.
Но сейчас из-за проблем в американском банке акции немецкого Deutsche Bank обновили ценовые минимумы - 31 мая за акции давали по 9,16 евро.
Владельцы карт Visa теперь могут использовать свои карты. Работа платежной системы Visa частично восстановлена. Сбой в обслуживании карт в Европе и Великобритании не был связан с хакерской атакой, говорится в сообщении платежной системы.
В компании заявили, что владельцы карт Visa теперь могут их использовать. "Мы в настоящее время работаем на уровне, близком к обычному", - отмечается в сообщении. В Visa пояснили, что проблема была связана с аппаратным сбоем. "У нас нет причин полагать, что это связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием", - говорится в сообщении.
1 июня владельцы банковских карт платежной системы Visa в Европе и Великобритании испытывали проблемы при расчетах с помощью карт. Люди не могли рассчитаться картами в супермаркетах, на автозаправках, в ресторанах и в других розничных предприятиях.