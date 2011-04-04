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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?


чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:13

  Ukrainian написав:В липні більшу частину валюти доцільно забрати з банків до "виясненія"
Процент всерівно нікчемний
Тим хто грає гривне депозитам в липні рекомендується конвертувати гривню папір в твердіші валюти.

Чому не в серпні?
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:43

в серпні буде пізно -

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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:08

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?


чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант? :)

Через три дня уже никаких вариантов не будет, кроме перевода на счет в банке, т.к. с 5 июня будут выплачивать бонусы только тем, кто при подтверждении депозита указал реквизиты своего счета в банке.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... deposterms
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:43

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Сегодня подавала заявку на Минфине, указала промокод одного из форумчан.
Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?


чому не виплачують?
до речі мені недавно тітонька із цієї програми звонила, пропонувала зарахувати бонуси на рахунок моб. тел.
Я погодився і гроші капнули.
чим не варіант? :)

Через три дня уже никаких вариантов не будет, кроме перевода на счет в банке, т.к. с 5 июня будут выплачивать бонусы только тем, кто при подтверждении депозита указал реквизиты своего счета в банке.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus ... deposterms


"Также, для подтверждения Участник должен прикрепить фото или сканированную копию договора банковского вклада. Договор вклада должен действовать не менее 30 (тридцати) календарных дней."

Насколько помню подобных действий не нужно было делать ранее.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 00:41

  ruvex написав:Насколько помню подобных действий не нужно было делать ранее.

Да, раньше было достаточно указать дату и номер договора.
А теперь, видимо, решили не тратить время и деньги на поиск указанных депозитов, поэтому требуют фото или скан.
Интересно, надо будет сканировать только ту страницу, где указаны дата, ФИО, сумма, и срок или же придется делать сканы всех 8-ми страниц договора? :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:45

  Faceless написав:https://payback.ua/

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Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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В основном там 1-2-3%, кое-где попадается до 6%. 15% надоело искать. :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:31

  lubopytnaya написав:... указала промокод одного из форумчан. Но! Как он(а) получит премиальные +50, если теперь бонусы на карты не выплачиваются?

Предполагаю, что по промокоду найдут контактный номер мобилки или e-mail. Свяжутся и уточнят реквизиты.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:37

«Дочке» Deutsche Bank угрожает банкротство

Американская «дочка» Deutsche Bank, одного из крупнейших инвестбанков мира, попала в список проблемных банков США.

Если сложности с положением не будут устранены, управление ею могут взять на себя американские власти.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов в США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas, DBTCA) в список банков с серьезными угрозами финансовой состоятельности, пишет The Financial Times (FT).

Отметим, что осенью 2016 года акции немецкого Deutsche Bank AG рухнули за один день на 7,5%, достигнув минимального уровня с 1983 года, из-за обеспокоенности рынка финансовым состоянием кредитной организации.

Но сейчас из-за проблем в американском банке акции немецкого Deutsche Bank обновили ценовые минимумы - 31 мая за акции давали по 9,16 евро.

https://finclub.net/news/dochke-deutsche-bank-ugrozhaet-bankrotstvo.html
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:41

Visa частично восстановила работу после сбоя

Владельцы карт Visa теперь могут использовать свои карты. Работа платежной системы Visa частично восстановлена. Сбой в обслуживании карт в Европе и Великобритании не был связан с хакерской атакой, говорится в сообщении платежной системы.

В компании заявили, что владельцы карт Visa теперь могут их использовать. "Мы в настоящее время работаем на уровне, близком к обычному", - отмечается в сообщении. В Visa пояснили, что проблема была связана с аппаратным сбоем. "У нас нет причин полагать, что это связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием", - говорится в сообщении.

1 июня владельцы банковских карт платежной системы Visa в Европе и Великобритании испытывали проблемы при расчетах с помощью карт. Люди не могли рассчитаться картами в супермаркетах, на автозаправках, в ресторанах и в других розничных предприятиях.


https://www.stockworld.com.ua/ru/news/visa-chastichno-vosstanovila-rabotu-poslie-sboia
Всё IMHO
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