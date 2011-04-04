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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:52

Швейцарские банки

Швейцарские банки. Надежность
Швейцарские банки заблокировали

и конфиденциальность
1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга.

гарантированы 8) :mrgreen:
По информации источника, средства блокировали как публичные банки (Credit Suisse, UBS), так и частные.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42758 ... ekselberga
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:45

  Аlександр написав:Швейцарские банки. Надежность
Швейцарские банки заблокировали

и конфиденциальность
1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга.

гарантированы 8) :mrgreen:
По информации источника, средства блокировали как публичные банки (Credit Suisse, UBS), так и частные.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42758 ... ekselberga

Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?

В списке :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:17

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?

В списке :lol: :lol:

В списках, не в списках, но зато теперь весь мир знает кол-во бабла, которые он не может снять в эталонных швейцарских банках :mrgreen:
Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 05 чер, 2018 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:18

  Аlександр написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?

В списке :lol: :lol:

В списках, не в списках, но зато теперь весь мир знает кол-во бабла, которое он не может снять в эталонных швейцарских банках :mrgreen:

Они подписку давали светить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:21

  Аlександр написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?

В списке :lol: :lol:

В списках, не в списках, но зато теперь весь мир знает кол-во бабла, которые он не может снять в эталонных швейцарских банках :mrgreen:

Це заначку від супостата приховав....а його спалили. :(
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?


В списках, не в списках, но зато теперь весь мир знает кол-во бабла, которые он не может снять в эталонных швейцарских банках :mrgreen:

Це заначку від супостата приховав....а його спалили. :(

Еще окажется, шо его реально спалят за эту заначку. Он щас ещё сотрудничать начнет и барыши споловинят, фейс другой нарисуют...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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