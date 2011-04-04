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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:52
Швейцарские банки. Надежность
Швейцарские банки заблокировали
и конфиденциальность
1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга.
гарантированы
https://news.finance.ua/ru/news/-/42758 ... ekselberga
По информации источника, средства блокировали как публичные банки (Credit Suisse, UBS), так и частные.
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Аlександр
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:45
Аlександр написав:
Швейцарские банки. Надежность
Швейцарские банки заблокировали
и конфиденциальность
1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга.
гарантированы
https://news.finance.ua/ru/news/-/42758 ... ekselberga
По информации источника, средства блокировали как публичные банки (Credit Suisse, UBS), так и частные.
Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?
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Додано: Вів 05 чер, 2018 14:46
Квесторе_поверніться написав:
Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?
В списке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 чер, 2018 15:17
В списках, не в списках, но зато теперь весь мир знает кол-во бабла, которые он не может снять в эталонных швейцарских банках
Востаннє редагувалось Аlександр
в Вів 05 чер, 2018 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 15:18
Аlександр написав:
В списках, не в списках, но зато теперь весь мир знает кол-во бабла, которое он не может снять в эталонных швейцарских банках
Они подписку давали светить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 чер, 2018 15:24
Еще окажется, шо его реально спалят за эту заначку. Он щас ещё сотрудничать начнет и барыши споловинят, фейс другой нарисуют...
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