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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:52

Швейцарские банки

Швейцарские банки. Надежность
Швейцарские банки заблокировали

и конфиденциальность
1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга.

гарантированы 8) :mrgreen:
По информации источника, средства блокировали как публичные банки (Credit Suisse, UBS), так и частные.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42758 ... ekselberga
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:45

  Аlександр написав:Швейцарские банки. Надежность
Швейцарские банки заблокировали

и конфиденциальность
1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга.

гарантированы 8) :mrgreen:
По информации источника, средства блокировали как публичные банки (Credit Suisse, UBS), так и частные.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42758 ... ekselberga

Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?

В списке :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:17

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?

В списке :lol: :lol:

В списках, не в списках, но зато теперь весь мир знает кол-во бабла, которые он не может снять в эталонных швейцарских банках :mrgreen:
Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 05 чер, 2018 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:18

  Аlександр написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?

В списке :lol: :lol:

В списках, не в списках, но зато теперь весь мир знает кол-во бабла, которое он не может снять в эталонных швейцарских банках :mrgreen:

Они подписку давали светить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:21

  Аlександр написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?

В списке :lol: :lol:

В списках, не в списках, но зато теперь весь мир знает кол-во бабла, которые он не может снять в эталонных швейцарских банках :mrgreen:

Це заначку від супостата приховав....а його спалили. :(
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:24

  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цей Вексель не в списку американському підсанкційному?


В списках, не в списках, но зато теперь весь мир знает кол-во бабла, которые он не может снять в эталонных швейцарских банках :mrgreen:

Це заначку від супостата приховав....а його спалили. :(

Еще окажется, шо его реально спалят за эту заначку. Он щас ещё сотрудничать начнет и барыши споловинят, фейс другой нарисуют...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:41

  clientage написав:Еще окажется, шо его реально спалят за эту заначку.

И Оушен плазу отожмут, если не сообразит дать в долг недостающую сумму покупателю.
  clientage написав:Он щас ещё сотрудничать начнет и барыши споловинят, фейс другой нарисуют...

Нацистам, наверно, и то проще снять свое золото нацистов. А вот когда же наконец тряхонут наше ворье всех выборов, всех времен по образу и подобию лазоренко? Бо следует не забывать, что практически все оффшоры - это американская юрисдикция.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:09

помогите советом

Господа, посоветуйте, плиз.
Ситуация следующая: иностранный гражданин делал платёж за обучение в Привате. В банке сказали, чтоб идентифицировать его как плательщика, нужно подтверждение от клиента Привата. Студент назвал телефон гражданина Украины - клиента Привата. Банк к своему клиенту никак не обращался, а операционист просто сделала платёж не и от имени иностранного студента, а от имени клиента Привата. Студент в кассе не проверил квитанцию, от чьего имени банк сделал платёж. В университете сказали, что платёж пришёл, но его принять не могут, потому что он сделан не от имени студента. Сказали, разбираться с банком. В Привате предложили вернуть деньги на карту клиента, от имени которого сделали платёж. Но клиент принимать платёж не хочет, так как он его не делал. Помогите советом, как тут правильно поступить, что должен сделать банк и какие должны быть в данной ситуации действия студента.

IMPRINTER, большая просьба, прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию! Заранее всем спасибо!
inspired1111
 
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