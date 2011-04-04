|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:53
Украинцы назвали желаемую сумму гарантий вкладов
Большинство украинцев хотели бы, чтобы граничная сумма возмещения вкладов составляла более 1 млн грн.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:22
Re: Байки про банки і не тільки....
прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса:
1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро.
2) сколько годовых заработков составляет в европе эти самые 100К евро.
ответив на эти вопросы только тогда можно рассуждать о том на сколько мы не дотягиваем до европейской планки. а то что у нас хотелки большие то это никто не спорит. и гарантировать сумму в 500К или вообще в 1 лям - ну извините что то не треснет у этих хотетелей?
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:30
|