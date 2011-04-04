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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:53

Украинцы назвали желаемую сумму гарантий вкладов

Большинство украинцев хотели бы, чтобы граничная сумма возмещения вкладов составляла более 1 млн грн.
https://finclub.net/news/ukraintsy-ob-y ... ladov.html
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:22

Re: Байки про банки і не тільки....

прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса:
1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро.
2) сколько годовых заработков составляет в европе эти самые 100К евро.
ответив на эти вопросы только тогда можно рассуждать о том на сколько мы не дотягиваем до европейской планки. а то что у нас хотелки большие то это никто не спорит. и гарантировать сумму в 500К или вообще в 1 лям - ну извините что то не треснет у этих хотетелей?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:30

  mephala написав:гарантировать сумму в 500К или вообще в 1 лям - ну извините что то не треснет у этих хотетелей?

А в чём проблема? У нас очищенная, здоровая, почти европейская банковская система - можно и всё гарантировать.
Если всё надёжно, рисков нет
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:46

  mephala написав:прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса:
1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро.
2) сколько годовых заработков составляет в европе эти самые 100К евро.
ответив на эти вопросы только тогда можно рассуждать о том на сколько мы не дотягиваем до европейской планки. а то что у нас хотелки большие то это никто не спорит. и гарантировать сумму в 500К или вообще в 1 лям - ну извините что то не треснет у этих хотетелей?

Можно так же сравнить объемы вкладов на единицу населения - при такой пропорции лимит покрытия вообще надо снизить втрое :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:41

  IMPRINTER написав:
  osya1964 написав:Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги


такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.

а по Харькову?
reef
 
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