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прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса: 1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро. 2) сколько годовых заработков составляет в европе эти самые 100К евро. ответив на эти вопросы только тогда можно рассуждать о том на сколько мы не дотягиваем до европейской планки. а то что у нас хотелки большие то это никто не спорит. и гарантировать сумму в 500К или вообще в 1 лям - ну извините что то не треснет у этих хотетелей?
mephala написав:прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса: 1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро. 2) сколько годовых заработков составляет в европе эти самые 100К евро. ответив на эти вопросы только тогда можно рассуждать о том на сколько мы не дотягиваем до европейской планки. а то что у нас хотелки большие то это никто не спорит. и гарантировать сумму в 500К или вообще в 1 лям - ну извините что то не треснет у этих хотетелей?
Можно так же сравнить объемы вкладов на единицу населения - при такой пропорции лимит покрытия вообще надо снизить втрое
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osya1964 написав:Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги
такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым ) но можно ) но по киеву подсказать не могу ) у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.
mephala написав:прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса: 1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро. 2) сколько годовых заработков составляет в европе эти самые 100К евро. ответив на эти вопросы только тогда можно рассуждать о том на сколько мы не дотягиваем до европейской планки. а то что у нас хотелки большие то это никто не спорит. и гарантировать сумму в 500К или вообще в 1 лям - ну извините что то не треснет у этих хотетелей?
Можно так же сравнить объемы вкладов на единицу населения - при такой пропорции лимит покрытия вообще надо снизить втрое
первый пункт призван что бы погасить волнения определенной части вкладчиков. второй пункт призван что бы защитить тех у кого не много денег. а что даст ваш параметр?
mephala написав:прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса: 1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро.
Мне не вполне понятно, почему мы должны стремиться к такому же проценту полного покрытия вкладов, как в Европе? Да и процент этот может существенно отличаться в различных европейских странах. Условия у нас разные, поэтому и политика гарантирования должна существенно отличаться. Прежде всего, нужно учитывать значительно меньшую степень доверия к банкам, что требует компенсации. Кроме того, мы весьма склонны к накопительству, альтернативных банкам способов накопления немного, поэтому деньги а изрядной доле скапливаются в наличных заначках, что является проблемой для экономики. Все это требует других подходов. Сам же вопрос, безотносительно суммы гарантирования, весьма интересен. По моим представлениям, европейцы массово живут в кредит, а вклады в банках ограничиваются текущими расходами и небольшими резервами. Если это так, процент покрытия может оказаться очень большим.