Додано: Чет 07 чер, 2018 14:37

mephala написав: прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса:

1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро. прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса:1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро.

Мне не вполне понятно, почему мы должны стремиться к такому же проценту полного покрытия вкладов, как в Европе? Да и процент этот может существенно отличаться в различных европейских странах.Условия у нас разные, поэтому и политика гарантирования должна существенно отличаться. Прежде всего, нужно учитывать значительно меньшую степень доверия к банкам, что требует компенсации. Кроме того, мы весьма склонны к накопительству, альтернативных банкам способов накопления немного, поэтому деньги а изрядной доле скапливаются в наличных заначках, что является проблемой для экономики. Все это требует других подходов.Сам же вопрос, безотносительно суммы гарантирования, весьма интересен. По моим представлениям, европейцы массово живут в кредит, а вклады в банках ограничиваются текущими расходами и небольшими резервами. Если это так, процент покрытия может оказаться очень большим.