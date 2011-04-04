inspired1111 написав:

Господа, посоветуйте, плиз.Ситуация следующая: иностранный гражданин делал платёж за обучение в Привате. В банке сказали, чтоб идентифицировать его как плательщика, нужно подтверждение от клиента Привата. Студент назвал телефон гражданина Украины - клиента Привата. Банк к своему клиенту никак не обращался, а операционист просто сделала платёж не и от имени иностранного студента, а от имени клиента Привата. Студент в кассе не проверил квитанцию, от чьего имени банк сделал платёж. В университете сказали, что платёж пришёл, но его принять не могут, потому что он сделан не от имени студента. Сказали, разбираться с банком. В Привате предложили вернуть деньги на карту клиента, от имени которого сделали платёж. Но клиент принимать платёж не хочет, так как он его не делал. Помогите советом, как тут правильно поступить, что должен сделать банк и какие должны быть в данной ситуации действия студента.IMPRINTER, большая просьба, прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию! Заранее всем спасибо!