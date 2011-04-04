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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:13

  inspired1111 написав:Господа, посоветуйте, плиз.
Ситуация следующая: иностранный гражданин делал платёж за обучение в Привате. В банке сказали, чтоб идентифицировать его как плательщика, нужно подтверждение от клиента Привата. Студент назвал телефон гражданина Украины - клиента Привата. Банк к своему клиенту никак не обращался, а операционист просто сделала платёж не и от имени иностранного студента, а от имени клиента Привата. Студент в кассе не проверил квитанцию, от чьего имени банк сделал платёж. В университете сказали, что платёж пришёл, но его принять не могут, потому что он сделан не от имени студента. Сказали, разбираться с банком. В Привате предложили вернуть деньги на карту клиента, от имени которого сделали платёж. Но клиент принимать платёж не хочет, так как он его не делал. Помогите советом, как тут правильно поступить, что должен сделать банк и какие должны быть в данной ситуации действия студента.

IMPRINTER, большая просьба, прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию! Заранее всем спасибо!


ситуация сложная.
но почему это так принципиально для получателя тем более когда идет речь об оплате обучения? им шашечки или ехать? родители платят за обучение детей и плательщиком естественно указывают себя, а не студента.
пусть студент попугает банк, что подаст на них за мошенничество - может те сразу найдут иной вариант - это ж они ему подсказали такой вариант ...
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:49

В универе договор есть. И плательщик по договору, видимо, студент. На каком основании зачесть бабло от левого штриха?
Штрих тоже прав т.к. при возврате бабла к нему могут возникнуть вопросы как минимум в части налогообложения - ему-то это зачтут по закону прибылью, а с учетом плательщика еще и проверят + погранцы могут вопросы поспрашивать.
Студенту надо срочно, пока не закончился срок хранения записей с камер, катать телегу руководству с требованием сохранить записи до выяснения и аннулировать платеж с типа "реституцией" + копию телеги в НБУ с заявой о нарушении кассовой дисциплины + заяву в полицию.
Еще можно СМИ подключить.

При должном уровне шевеления вопрос решится достаточно быстро. Крайним будет кассир.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:19

inspired1111 У меня тоже студент, и плательщиками выступала я и один раз брат студента. Для нашего вуза не принципиально, кто плательщик, важно в реквизитах платежа указать фио студента и номер договора. НМУ, если что, Киев.
marina611
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:31

  500 написав:В универе договор есть. И плательщик по договору, видимо, студент. На каком основании зачесть бабло от левого штриха?
Штрих тоже прав т.к. при возврате бабла к нему могут возникнуть вопросы как минимум в части налогообложения - ему-то это зачтут по закону прибылью, а с учетом плательщика еще и проверят + погранцы могут вопросы поспрашивать.
Студенту надо срочно, пока не закончился срок хранения записей с камер, катать телегу руководству с требованием сохранить записи до выяснения и аннулировать платеж с типа "реституцией" + копию телеги в НБУ с заявой о нарушении кассовой дисциплины + заяву в полицию.
Еще можно СМИ подключить.

При должном уровне шевеления вопрос решится достаточно быстро. Крайним будет кассир.


1. я часто платил за других людей и всем было пофиг. В 90% за студентов платят их родители, т.е. не сами студенты.
2. никаких вопросов относительно налогообложения в данной ситуации возникнуть не может от слова вообще.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:02

IMPRINTER, 500, marina, спасибо всем большое за ответ!
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:37

  osya1964 написав:
  IMPRINTER написав:
  osya1964 написав:Может не совсем в тему,но актуально.Подскажите ,кто в курсах,банки в г.Киеве,сдающие банковские ячейки по вменяемым ценам,заранее благодарен откликнувшимся.


а вас тока цена ячейки интересует или качество сейфа/хранилица/ключи/порядок посещения/безопасность - все это отличается предельно радикально в разных банках ... есть такие сейфохранилища в которых я бы и бесплатно не хранил.


Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги,до последнего времени пользовался Ощадом,но с недавнего времени качество обслуживания и безопасность оставляют желать лучшего,а цена выросла практически вдвое.

проезжал на днях мимо ГО "Укрпромбанка" - вывеска "Восток".Хранилище и депозитарий там были надежные,но "Восток",он же "ХоумКр",он же "Агро" оказались надежнее))
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