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Aps написав: Эти гарантии вкладов в большинстве стран не потому что такие добрые и хотят удовлетворять хотелки и переживают о чужих деньгах, а один из способов привлечения денег в банки.
а мое виденье этих гарантий другое - защитить тех у кого мало денег (а то по вашей логике и субсидии же нада всем выдать что бы привлечь пользоваться) и что бы после розорения банка не было многотысячных толп бунтовщиков. проще говоря - ищут баланс между затратами и спокойствием в социуме после того как упадет очередной банк. а то бабульки за 5К грн такой бы апокалипсис устроили что мало бы не показалось.
Для тех у кого мало денег банк это ненужная организация для их хранения. Эти гарантии важны фактом присутствия (как страховка), а не реальным использованием. А роль государства и банков состоит в том что бы все делать для того что бы выплачивать их не было необходимости. Я сейчас не о том что бы зажать и не выплатить как иногда пытаются сделать у нас.
mephala написав:прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса: 1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро. 2) сколько годовых заработков составляет в европе эти самые 100К евро. ответив на эти вопросы только тогда можно рассуждать о том на сколько мы не дотягиваем до европейской планки. а то что у нас хотелки большие то это никто не спорит. и гарантировать сумму в 500К или вообще в 1 лям - ну извините что то не треснет у этих хотетелей?
Можно так же сравнить объемы вкладов на единицу населения - при такой пропорции лимит покрытия вообще надо снизить втрое
заодно предлагаю сравнить объем разворованного рефинансирования и сумму откатов, которые занесли хозяева/руководители обанкротившихся банков руководству НБУ ..............
гарантировать нужно ВСЮ СУММУ ВКЛАДА НЕЗАВИСИМО ОТ СУММ и в ВАЛЮТЕ ВКЛАДА, поскольку НБУ выдает лицензию и ОБЯЗАНО контролировать деятельность банков, а не быть соучастником в грабеже ВМЕСТЕ С ФГВФЛ............
Обязанность контроля никак не означает ответственность государства за все вклады. На самом деле не менее логично вообще ничего не гарантировать. А уж гарантия всех вкладов независимо от суимм и тем более в валюте вообще ничем не оправдана
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Aps написав: Для тех у кого мало денег банк это ненужная организация для их хранения. Эти гарантии важны фактом присутствия (как страховка), а не реальным использованием. А роль государства и банков состоит в том что бы все делать для того что бы выплачивать их не было необходимости. Я сейчас не о том что бы зажать и не выплатить как иногда пытаются сделать у нас.
ну вы загнули - тем у кого мало денег им банк не нужен. а вы выгоните из банка людей у кого до 200К денег. и посмотрите через сколько банки загнутся когда там останутся одни толстосумы. уйма народу у которых денег как кот наплакал приносят не плохой доход банку. те же пенсионеры. получили пенсию и тратят потихоньку с карточек. банку прибыль, государству налоги. а если шо случится с банкой - государство знает что эти бабульки не устроят апокалипсис. а что будет с держателем яхт то государство это мало волнует. эти люди не выйдут с кастрюлями к парламенту.
mephala написав:ну вы загнули - тем у кого мало денег им банк не нужен. а вы выгоните из банка людей у кого до 200К денег. и посмотрите через сколько банки загнутся когда там останутся одни толстосумы. уйма народу у которых денег как кот наплакал приносят не плохой доход банку. те же пенсионеры. получили пенсию и тратят потихоньку с карточек. банку прибыль, государству налоги. а если шо случится с банкой - государство знает что эти бабульки не устроят апокалипсис. а что будет с держателем яхт то государство это мало волнует. эти люди не выйдут с кастрюлями к парламенту.
Поговаривают что 10%-ам клиентов банка принадлежат 90%-ов вкладов. Выводы про загнутся думаю понятны будут.
ЗЫ Держатили яхт это в каком то смысле и есть государство.
Востаннє редагувалось Aps в П'ят 08 чер, 2018 09:35, всього редагувалось 1 раз.
500 написав:В универе договор есть. И плательщик по договору, видимо, студент. На каком основании зачесть бабло от левого штриха? Штрих тоже прав т.к. при возврате бабла к нему могут возникнуть вопросы как минимум в части налогообложения - ему-то это зачтут по закону прибылью, а с учетом плательщика еще и проверят + погранцы могут вопросы поспрашивать. Студенту надо срочно, пока не закончился срок хранения записей с камер, катать телегу руководству с требованием сохранить записи до выяснения и аннулировать платеж с типа "реституцией" + копию телеги в НБУ с заявой о нарушении кассовой дисциплины + заяву в полицию. Еще можно СМИ подключить.
При должном уровне шевеления вопрос решится достаточно быстро. Крайним будет кассир.
1. я часто платил за других людей и всем было пофиг. В 90% за студентов платят их родители, т.е. не сами студенты. 2. никаких вопросов относительно налогообложения в данной ситуации возникнуть не может от слова вообще.
п.1 вообще не в кассу т.к. формально плательщиком были Вы, а значит у кого-то образовалась выгода т.е. налогооблагаемый доход. То, что это еще никого не парит, не значит, что это юридически правильно. Недавно на профильном форуме всплывала интересная тема, как в соседнем государстве человек оплатил за своего ребенка танцевальный (вроде танцевальный) кружок в ДК и во что это вылилось.
2. дурацкая конструкция "от слова вообще" ни разу ни придает вашей в данном случае юридической безграмотности легального антуража. Опять же формально человек в банке операций не совершал, подписи его нет ни электронной ни бумажной, авторизацию картой он не проходил. Если ему вернут деньги, то по НК это будет не возврат, а поступление т.е. налогооблагаемый доход. Тот факт, что это никто не проверяет сегодня не значит, что к этому вопросу не вернутся позже.
mephala написав:прежде чем поднимать сумму гарантирования нужно ответить на два вопроса: 1) какой процент вкладов в европейских банках покрывает их сумма гарантирования в 100К евро. 2) сколько годовых заработков составляет в европе эти самые 100К евро. ответив на эти вопросы только тогда можно рассуждать о том на сколько мы не дотягиваем до европейской планки. а то что у нас хотелки большие то это никто не спорит. и гарантировать сумму в 500К или вообще в 1 лям - ну извините что то не треснет у этих хотетелей?
Можно так же сравнить объемы вкладов на единицу населения - при такой пропорции лимит покрытия вообще надо снизить втрое
Пусть хотя бы вернут как было: 200*26/8=650кГрн, а то и до 725 при росте курса до 29. А тоирасход бумаги, времени и нервов вырос до 4х раз...
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mephala написав:ну вы загнули - тем у кого мало денег им банк не нужен. а вы выгоните из банка людей у кого до 200К денег. и посмотрите через сколько банки загнутся когда там останутся одни толстосумы. уйма народу у которых денег как кот наплакал приносят не плохой доход банку. те же пенсионеры. получили пенсию и тратят потихоньку с карточек. банку прибыль, государству налоги. а если шо случится с банкой - государство знает что эти бабульки не устроят апокалипсис. а что будет с держателем яхт то государство это мало волнует. эти люди не выйдут с кастрюлями к парламенту.
Поговаривают что 10%-ам клиентов банка принадлежат 90%-ов вкладов. Выводы про загнутся думаю понятны будут.
ЗЫ Держатили яхт это в каком то смысле и есть государство.
может 10% клиентам и принадлежат 90% вкладов но в современной экономике без массовости не выжить. а если чел не держит в банке свою мелочевку то и по другим вопросам он банк обойдет стороной. те же пенсы - пока они получали деньги на укрпочте то и деньги одалживали друг у друга. а сейчас смотри и приучаются в кредит у банка брать а не у соседа.
mephala написав:ну вы загнули - тем у кого мало денег им банк не нужен. а вы выгоните из банка людей у кого до 200К денег. и посмотрите через сколько банки загнутся когда там останутся одни толстосумы. уйма народу у которых денег как кот наплакал приносят не плохой доход банку. те же пенсионеры. получили пенсию и тратят потихоньку с карточек. банку прибыль, государству налоги. а если шо случится с банкой - государство знает что эти бабульки не устроят апокалипсис. а что будет с держателем яхт то государство это мало волнует. эти люди не выйдут с кастрюлями к парламенту.
Поговаривают что 10%-ам клиентов банка принадлежат 90%-ов вкладов. Выводы про загнутся думаю понятны будут.
ЗЫ Держатили яхт это в каком то смысле и есть государство.