Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:08

bub-har написав: Продолжаю верить,что Ощад ляжет последним! Продолжаю верить,что Ощад ляжет последним!

Сибарит написав: ruvex написав: mephala написав: Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО

https://news.finance.ua/ua/news/-/42787 ... adiv-fgvfo

Что теперь напишут апологеты Ощада. Что теперь напишут апологеты Ощада.

Никогда не имел счетов в Ощаде, но не могу не обратить внимание на несоответствие заголовка тексту сообщения. В заголовке информация подана как свершившийся факт, а в тексте "очікує", "хочуть", "законопроект".

Слухи о смерти Ощада несколько преждевременны



ЗЫ Эти разговоры всплывают далеко не в первый раз. Никогда не имел счетов в Ощаде, но не могу не обратить внимание на несоответствие заголовка тексту сообщения. В заголовке информация подана как свершившийся факт, а в тексте "очікує", "хочуть", "законопроект".Слухи о смерти Ощада несколько преждевременныЗЫ Эти разговоры всплывают далеко не в первый раз.

Верить можно во что угодно. Судя из логического построения ответа, данная уверенность распределяется лишь на очередность, в то же время, факт подобной возможности уже укрепился.Многие последние экспресс новости этим грешат. Но тем не менее...Никто же не говорит про скоропостижную кончину.Вопрос о 100% возврате средств. Де факто в подобной формулировке он и так не гарантировался, это стоит понимать это не более чем рекламный ход, в то время и как де-юре 100% гарантии ничем фактически не подтверждены. Каким утвержденным порядком все 100% вложений в банк и в какие сроки согласно этого регламента должны быть гарантированно возвращены гражданам?Хорошим примером обкатанной технологии "гарантированности" стал Приват, не подписанный документ по которому так и остался пылится, и фон о спасении государством так и остался звоном в ушах общественности, фактически не зайдя далее разговоров.