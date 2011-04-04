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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:04

  mephala написав:Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
https://news.finance.ua/ua/news/-/42787 ... adiv-fgvfo

Что теперь напишут апологеты Ощада.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:11

  ruvex написав:
  mephala написав:Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
https://news.finance.ua/ua/news/-/42787 ... adiv-fgvfo

Что теперь напишут апологеты Ощада.

надо начинать собирать Ощаду на венок...... :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Что теперь напишут апологеты Ощада.
Продолжаю верить,что Ощад ляжет последним!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:43

  ruvex написав:
  mephala написав:Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
https://news.finance.ua/ua/news/-/42787 ... adiv-fgvfo

Что теперь напишут апологеты Ощада.

Никогда не имел счетов в Ощаде, но не могу не обратить внимание на несоответствие заголовка тексту сообщения. В заголовке информация подана как свершившийся факт, а в тексте "очікує", "хочуть", "законопроект".
Слухи о смерти Ощада несколько преждевременны :)

ЗЫ Эти разговоры всплывают далеко не в первый раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:В заголовке информация подана как свершившийся факт, а в тексте "очікує", "хочуть", "законопроект".


кроме того, закон не действует "задним числом" если это ухудшает положение "клиентов", поэтому те вклады что есть так и остануться 100% обеспеченными.... или я не прав?
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:01

Re: Байки про банки і не тільки....

IMPRINTER написав:Мизантрóп

в востоке дают один ключ, а второй хранится у них - такие банки я отметаю на 1-й стадии.
только где отдают два единственных ключа.

А насчёт единственных это они мамой клянутся или как-то можно проверить?
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:кроме того, закон не действует "задним числом" если это ухудшает положение "клиентов", поэтому те вклады что есть так и остануться 100% обеспеченными.... или я не прав?

Это слишком сложно. Этот принцип действует в отношениях граждан с государством. В отношениях клиентов с субъектом хозяйствования все сложнее - право на улучшение условий имеют все. Очень многое будет зависеть от формулировок и условий перехода.
Да и трудно сказать, ухудшает ли это положение клиентов? Гарантии фонда четко формализованы, прописан механизм и сроки возмещения. Государственная гарантия Ощада выглядит декларативное - нигде не указано, что свои деньги получит вкладчик, а не его наследники в третьем поколении.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:08

  bub-har написав: Продолжаю верить,что Ощад ляжет последним!

Верить можно во что угодно. Судя из логического построения ответа, данная уверенность распределяется лишь на очередность, в то же время, факт подобной возможности уже укрепился. :wink:

  Сибарит написав:
  ruvex написав:
  mephala написав:Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
https://news.finance.ua/ua/news/-/42787 ... adiv-fgvfo

Что теперь напишут апологеты Ощада.

Никогда не имел счетов в Ощаде, но не могу не обратить внимание на несоответствие заголовка тексту сообщения. В заголовке информация подана как свершившийся факт, а в тексте "очікує", "хочуть", "законопроект".
Слухи о смерти Ощада несколько преждевременны :)

ЗЫ Эти разговоры всплывают далеко не в первый раз.


Многие последние экспресс новости этим грешат. Но тем не менее...
Никто же не говорит про скоропостижную кончину. Вопрос о возврате вкладов, де факто он и так не гарантировался, это стоит понимать, в то время и как де-юре 100% гарантии ничем фактически не подтверждены. Каким утвержденным порядком все 100% вложений в банк и в какие сроки согласно этого регламента должны быть гарантированно возвращены гражданам?
Хорошим примером обкатанной технологии "гарантированности" стал Приват, не подписанный документ по которому так и остался пылится, и фон о спасении государством так и остался звоном в ушах общественности, фактически не зайдя далее разговоров.
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ruvex
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