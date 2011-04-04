mephala написав:Ощадбанк більше не буде відшкодовувати 100% вкладів - ФГВФО
https://news.finance.ua/ua/news/-/42787 ... adiv-fgvfo
Что теперь напишут апологеты Ощада.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:04
Что теперь напишут апологеты Ощада.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:11
надо начинать собирать Ощаду на венок......
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:15
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:43
Никогда не имел счетов в Ощаде, но не могу не обратить внимание на несоответствие заголовка тексту сообщения. В заголовке информация подана как свершившийся факт, а в тексте "очікує", "хочуть", "законопроект".
Слухи о смерти Ощада несколько преждевременны
ЗЫ Эти разговоры всплывают далеко не в первый раз.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:53
Re: Байки про банки і не тільки....
кроме того, закон не действует "задним числом" если это ухудшает положение "клиентов", поэтому те вклады что есть так и остануться 100% обеспеченными.... или я не прав?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:01
Re: Байки про банки і не тільки....
А насчёт единственных это они мамой клянутся или как-то можно проверить?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Это слишком сложно. Этот принцип действует в отношениях граждан с государством. В отношениях клиентов с субъектом хозяйствования все сложнее - право на улучшение условий имеют все. Очень многое будет зависеть от формулировок и условий перехода.
Да и трудно сказать, ухудшает ли это положение клиентов? Гарантии фонда четко формализованы, прописан механизм и сроки возмещения. Государственная гарантия Ощада выглядит декларативное - нигде не указано, что свои деньги получит вкладчик, а не его наследники в третьем поколении.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:08
Верить можно во что угодно. Судя из логического построения ответа, данная уверенность распределяется лишь на очередность, в то же время, факт подобной возможности уже укрепился.
Многие последние экспресс новости этим грешат. Но тем не менее...
Никто же не говорит про скоропостижную кончину. Вопрос о возврате вкладов, де факто он и так не гарантировался, это стоит понимать, в то время и как де-юре 100% гарантии ничем фактически не подтверждены. Каким утвержденным порядком все 100% вложений в банк и в какие сроки согласно этого регламента должны быть гарантированно возвращены гражданам?
Хорошим примером обкатанной технологии "гарантированности" стал Приват, не подписанный документ по которому так и остался пылится, и фон о спасении государством так и остался звоном в ушах общественности, фактически не зайдя далее разговоров.
Black Jack - White Business
|