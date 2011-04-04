Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:15

Kripo написав: В принципе Ощад гос. банк и тут вроде как "отношения государства с гражданами" В принципе Ощад гос. банк и тут вроде как "отношения государства с гражданами"

«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ничем не отличается от всех остальных АО, кроме прописанного в законе права не быть членом ФГВФЛ. Тот факт, что все акции принадлежат минфину, не делает его государственным органом.Ощад очень грамотно использует в своей маркетинговой политике свою принадлежность государству. На сайте всячески избегают указания организвционной формы, упоминание акционерного общества на их сайте удалось найти только в файле отчетности. Тем не менее, это самый обычный банк.Даже если принцип обратной силы закона тут и применим, в чем я сомневаюсь, это легко обходится. Достаточно вспомнить, что название пришло к нам с советских времен, декоммунизировать его, и инициировать тотальное перезаключение договоров в связи со сменой названия. В гуманном варианте это может быть сделано по принципу молчаливого согласия. В жестком варианте можно пригласить всех клиентов переподписать договоры и подписать бумагу об ознакомлении с правилами гарантирования вкладов фондом.