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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 146147148149>
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:44

  Lazer88 написав:
IMPRINTER написав:Мизантрóп

в востоке дают один ключ, а второй хранится у них - такие банки я отметаю на 1-й стадии.
только где отдают два единственных ключа.

А насчёт единственных это они мамой клянутся или как-то можно проверить?


никто - но когда тебе официально выдают неединственный, извините - это первое.
второе - иметь два ключа удобней (для доверенных лиц).
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:49

  reef написав:
  IMPRINTER написав:
  osya1964 написав:Вот как раз и хотелось бы ячейку с нормальной безопасностью за вменяемые деньги


такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.

а по Харькову?

Конкорд - нормальный сейф, нормальное помещение, самые низкие цены, только ключ один - импринтер такое не любит ;-)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Но говорит о том, что допустима реальная ситуация, когда регламент возмещения не будет принят и подписан вообще. Следовательно закон о 100% возмещении есть лишь сказка о "Царе Салтане".
Стоит лишь задуматься, почему пакет документов о гарантии, сроках и порядках возмещения не принят государством для граждан в своей стране за больше чем два десятилетия независимости, но всячески рекламируется?


опять передергивание, государство Украина гарантирует возврат вклада - у вас допустим закончился вклад и вам должны его отдать, за каждый день невозврата начисляеться пеня и вот вы подаете в суд на Ощад, а потом фактически подаете требование выплаты 100% депозита плюс пени за невотврат к собственнику - государству Украина, вот вам и весь реглемент. Да он слегка занудный и длительный но это фактически то чем занимается "прокладка" - фонд гарантирования.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:51

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рекомендации по харькову дал коллеге в личку.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:01

  IMPRINTER написав:Stringer

рекомендации по харькову дал коллеге в личку.

я ещё жду когда алла окончательно сожрет укросц - там у них сейфы в помещении Нацбанка практически, но условия и цены неадекватные
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:06

  Kripo написав:
  Aps написав:
  mephala написав:ну вы загнули - тем у кого мало денег им банк не нужен. а вы выгоните из банка людей у кого до 200К денег. и посмотрите через сколько банки загнутся когда там останутся одни толстосумы.
уйма народу у которых денег как кот наплакал приносят не плохой доход банку. те же пенсионеры. получили пенсию и тратят потихоньку с карточек. банку прибыль, государству налоги. а если шо случится с банкой - государство знает что эти бабульки не устроят апокалипсис. а что будет с держателем яхт то государство это мало волнует. эти люди не выйдут с кастрюлями к парламенту.


Поговаривают что 10%-ам клиентов банка принадлежат 90%-ов вкладов.
Выводы про загнутся думаю понятны будут.

ЗЫ Держатили яхт это в каком то смысле и есть государство. :)


https://funtik-12345.livejournal.com/775487.html
если "вклады" до 10 гривен убрать, то так и получается.

получается 1% вкладчиков держит более 75% всех депозитов...
понятно почему остальные 99% клиентов банков не видят необходимости в поднятии гарантированной суммы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:13

  Kripo написав:
  ruvex написав:Но говорит о том, что допустима реальная ситуация, когда регламент возмещения не будет принят и подписан вообще. Следовательно закон о 100% возмещении есть лишь сказка о "Царе Салтане".
Стоит лишь задуматься, почему пакет документов о гарантии, сроках и порядках возмещения не принят государством для граждан в своей стране за больше чем два десятилетия независимости, но всячески рекламируется?


опять передергивание, государство Украина гарантирует возврат вклада - у вас допустим закончился вклад и вам должны его отдать, за каждый день невозврата начисляеться пеня и вот вы подаете в суд на Ощад, а потом фактически подаете требование выплаты 100% депозита плюс пени за невотврат к собственнику - государству Украина, вот вам и весь реглемент. Да он слегка занудный и длительный но это фактически то чем занимается "прокладка" - фонд гарантирования.

а вы знаете что депозит в ощаде нельзя оформить без карты?
так что формально депозит вам вернут - на карту. от только хрен отдадут если шо. и никто не будет платить пени. так что мечтать не вредно но банки (эта схема работает не только в ощаде когда возврат депошки делается не в кассе) давно придумали как обойти эту норму закона.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:В принципе Ощад гос. банк и тут вроде как "отношения государства с гражданами"

Публічне акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ничем не отличается от всех остальных АО, кроме прописанного в законе права не быть членом ФГВФЛ. Тот факт, что все акции принадлежат минфину, не делает его государственным органом.
Ощад очень грамотно использует в своей маркетинговой политике свою принадлежность государству. На сайте всячески избегают указания организвционной формы, упоминание акционерного общества на их сайте удалось найти только в файле отчетности. Тем не менее, это самый обычный банк.

Даже если принцип обратной силы закона тут и применим, в чем я сомневаюсь, это легко обходится. Достаточно вспомнить, что название пришло к нам с советских времен, декоммунизировать его, и инициировать тотальное перезаключение договоров в связи со сменой названия. В гуманном варианте это может быть сделано по принципу молчаливого согласия. В жестком варианте можно пригласить всех клиентов переподписать договоры и подписать бумагу об ознакомлении с правилами гарантирования вкладов фондом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:33

  Kripo написав:опять передергивание, государство Украина гарантирует возврат вклада - у вас допустим закончился вклад и вам должны его отдать, за каждый день невозврата начисляеться пеня и вот вы подаете в суд на Ощад, а потом фактически подаете требование выплаты 100% депозита плюс пени за невотврат к собственнику - государству Украина, вот вам и весь реглемент. Да он слегка занудный и длительный но это фактически то чем занимается "прокладка" - фонд гарантирования.


Еще раз. Отсутствие прописанного регламента по возвращению средств в 100% гарантированном государственном банке, Вы, пытаетесь изобразить преимуществом переложив процесс по возврату средств на плечи каждого отдельного гражданина. Хотя он и так имеет право обратится в суд по любому интересующему его вопросу и доказывать свои права.
У гражданина есть право принести свои средства в банк, а забрать их в случае когда в силу вступает закон "о гарантиях государства" он имеет право исходя из решения суда, по данному вопросу, в каждом отдельном случае?
Даже если принять во внимание подобный вариант, как благо, длительность процесса и его исполнение в случае положительного решения - величина неизвестная.
В конечном итоге, если подобная гарантия государства Вас устраивает, то вопрос исчерпан. Но исходя из подобной ситуации, не считаю, что страна в полной мере защищает средства своих вкладчиков. В данном случае государство берет на себя абстрактную ответственность на возврат средств.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну давайте - отберите гарантиии государства у ощада, снизьте или уберите гарантии фгвл, и этот 1% клиентов не долго будет раздумывать как спасти свои деньги и помочь окончательно ликвидировать так ненавистную швондерам бс украины
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