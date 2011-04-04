никто - но когда тебе официально выдают неединственный, извините - это первое.
второе - иметь два ключа удобней (для доверенных лиц).
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:44
никто - но когда тебе официально выдают неединственный, извините - это первое.
второе - иметь два ключа удобней (для доверенных лиц).
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:49
Конкорд - нормальный сейф, нормальное помещение, самые низкие цены, только ключ один - импринтер такое не любит
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:51
Re: Байки про банки і не тільки....
опять передергивание, государство Украина гарантирует возврат вклада - у вас допустим закончился вклад и вам должны его отдать, за каждый день невозврата начисляеться пеня и вот вы подаете в суд на Ощад, а потом фактически подаете требование выплаты 100% депозита плюс пени за невотврат к собственнику - государству Украина, вот вам и весь реглемент. Да он слегка занудный и длительный но это фактически то чем занимается "прокладка" - фонд гарантирования.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:51
Stringer
рекомендации по харькову дал коллеге в личку.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:01
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:06
получается 1% вкладчиков держит более 75% всех депозитов...
понятно почему остальные 99% клиентов банков не видят необходимости в поднятии гарантированной суммы
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:13
а вы знаете что депозит в ощаде нельзя оформить без карты?
так что формально депозит вам вернут - на карту. от только хрен отдадут если шо. и никто не будет платить пени. так что мечтать не вредно но банки (эта схема работает не только в ощаде когда возврат депошки делается не в кассе) давно придумали как обойти эту норму закона.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:15
Re: Байки про банки і не тільки....
Публічне акціонерне товариство «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ничем не отличается от всех остальных АО, кроме прописанного в законе права не быть членом ФГВФЛ. Тот факт, что все акции принадлежат минфину, не делает его государственным органом.
Ощад очень грамотно использует в своей маркетинговой политике свою принадлежность государству. На сайте всячески избегают указания организвционной формы, упоминание акционерного общества на их сайте удалось найти только в файле отчетности. Тем не менее, это самый обычный банк.
Даже если принцип обратной силы закона тут и применим, в чем я сомневаюсь, это легко обходится. Достаточно вспомнить, что название пришло к нам с советских времен, декоммунизировать его, и инициировать тотальное перезаключение договоров в связи со сменой названия. В гуманном варианте это может быть сделано по принципу молчаливого согласия. В жестком варианте можно пригласить всех клиентов переподписать договоры и подписать бумагу об ознакомлении с правилами гарантирования вкладов фондом.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:33
Еще раз. Отсутствие прописанного регламента по возвращению средств в 100% гарантированном государственном банке, Вы, пытаетесь изобразить преимуществом переложив процесс по возврату средств на плечи каждого отдельного гражданина. Хотя он и так имеет право обратится в суд по любому интересующему его вопросу и доказывать свои права.
У гражданина есть право принести свои средства в банк, а забрать их в случае когда в силу вступает закон "о гарантиях государства" он имеет право исходя из решения суда, по данному вопросу, в каждом отдельном случае?
Даже если принять во внимание подобный вариант, как благо, длительность процесса и его исполнение в случае положительного решения - величина неизвестная.
В конечном итоге, если подобная гарантия государства Вас устраивает, то вопрос исчерпан. Но исходя из подобной ситуации, не считаю, что страна в полной мере защищает средства своих вкладчиков. В данном случае государство берет на себя абстрактную ответственность на возврат средств.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну давайте - отберите гарантиии государства у ощада, снизьте или уберите гарантии фгвл, и этот 1% клиентов не долго будет раздумывать как спасти свои деньги и помочь окончательно ликвидировать так ненавистную швондерам бс украины
|