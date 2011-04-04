Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:15

ruvex написав: Kripo написав: почему это?! Вон даже через суды высшей инстанции прошли решения по Дельте и финикам помойму - чудаки при неотдаче через карточку-кассу не "мирились" а подавали в суд, банк лопнил там через неделю а эти люди черeз пару лет судебных тяжб получили 100% суммы плюс % за это время. Тем более "собственник" у Ощада хороший...

почему это?! Вон даже через суды высшей инстанции прошли решения по Дельте и финикам помойму - чудаки при неотдаче через карточку-кассу не "мирились" а подавали в суд, банк лопнил там через неделю а эти люди черeз пару лет судебных тяжб получили 100% суммы плюс % за это время. Тем более "собственник" у Ощада хороший...

И каков процент "чудаков" в общей массе потерявших свои средства в этих банках и каков реальный процент добившихся исполнения? И каков процент "чудаков" в общей массе потерявших свои средства в этих банках и каков реальный процент добившихся исполнения?

А что эта информация изменит? Да, идиотов подавляющие большинство, и да в Аргентине только 3% вкладчиков ждало 8 лет, но им отдали $ а не фантики. И да, большинство людей жадные и ленивые, да перекладывали по году в финиках, да не разрывали в Дельте и не выводили крохами. Что это "доказывает" или меняет?! Я разорвал вклад в Дельте, потерял %, а это тогда было пару тысяч евро, но спас вклад. И для меня важно, что в случае с Ощадом у меня есть эта возможность, через годы спасти свои деньги, а вы можете держать ваши деньги где вы хотите, под большим %, без гарантии и успокаивать себя "сказками про приват " или еще чем то, у нас свобода.