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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:так что формально депозит вам вернут - на карту. от только хрен отдадут если шо. и никто не будет платить пени. так что мечтать не вредно но банки (эта схема работает не только в ощаде когда возврат депошки делается не в кассе) давно придумали как обойти эту норму закона.

почему это?! Вон даже через суды высшей инстанции прошли решения по Дельте и финикам помойму - чудаки при неотдаче через карточку-кассу не "мирились" а подавали в суд, банк лопнил там через неделю а эти люди черeз пару лет судебных тяжб получили 100% суммы плюс % за это время. Тем более "собственник" у Ощада хороший...

  Сибарит написав:Достаточно вспомнить, что название пришло к нам с советских времен, декоммунизировать его, и инициировать тотальное перезаключение договоров в связи со сменой названия. В гуманном варианте это может быть сделано по принципу молчаливого согласия. В жестком варианте можно пригласить всех клиентов переподписать договоры и подписать бумагу об ознакомлении с правилами гарантирования вкладов фондом.


тоже возможный поворот... Тока я, например, не буду это подписывать и разорву договор без потери %. мое мнение - "новые" договора будут с гарантией фонда.... и надеюсь до выборов, как минимум, ощад не обанкротят. И лишь бы не было войны...
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:44

  Kripo написав:почему это?! Вон даже через суды высшей инстанции прошли решения по Дельте и финикам помойму - чудаки при неотдаче через карточку-кассу не "мирились" а подавали в суд, банк лопнил там через неделю а эти люди черeз пару лет судебных тяжб получили 100% суммы плюс % за это время. Тем более "собственник" у Ощада хороший...

И каков процент "чудаков" в общей массе потерявших свои средства в этих банках и каков реальный процент добившихся исполнения?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Отсутствие прописанного регламента по возвращению средств в 100% гарантированном государственном банке, Вы, пытаетесь изобразить преимуществом переложив процесс по возврату средств на плечи каждого отдельного гражданина. Хотя он и так имеет право обратится в суд по любому интересующему его вопросу и доказывать свои права.
У гражданина есть право принести свои средства в банк, а забрать их в случае когда в силу вступает закон "о гарантиях государства" он имеет право исходя из решения суда, по данному вопросу, в каждом отдельном случае?
Даже если принять во внимание подобный вариант, как благо, длительность процесса и его исполнение в случае положительного решения - величина неизвестная.
В конечном итоге, если подобная гарантия государства Вас устраивает, то вопрос исчерпан. Но исходя из подобной ситуации, не считаю, что страна в полной мере защищает средства своих вкладчиков. В данном случае государство берет на себя абстрактную ответственность на возврат средств.


опять передергиваете.... Надоело уже, если честно с вами...

Не "отсутствие регламента" преимущество а 100% гарантия вклада государством!

Да, практическая реализация этой гарантии затянется на годы, но она есть! В практическом плане, при выборе депозита к примеру для 500к$ человек учитывает гарантию на возврат 200к гривен или возврат всей суммы 500к$ плюс % пусть и через 5 лет.

вы может быть конечно отчасти и правы, что регламент не упращен, но ситуация "танки в киеве" или "идиоты захватили правительство" тяжело расписать по пунктам, и хорошо, что хотя бы вo втором случае вкладчики Ощадбанка получат не 200к гривен а весь вклад...
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:15

  ruvex написав:
  Kripo написав:почему это?! Вон даже через суды высшей инстанции прошли решения по Дельте и финикам помойму - чудаки при неотдаче через карточку-кассу не "мирились" а подавали в суд, банк лопнил там через неделю а эти люди черeз пару лет судебных тяжб получили 100% суммы плюс % за это время. Тем более "собственник" у Ощада хороший...

И каков процент "чудаков" в общей массе потерявших свои средства в этих банках и каков реальный процент добившихся исполнения?


А что эта информация изменит? Да, идиотов подавляющие большинство, и да в Аргентине только 3% вкладчиков ждало 8 лет, но им отдали $ а не фантики. И да, большинство людей жадные и ленивые, да перекладывали по году в финиках, да не разрывали в Дельте и не выводили крохами. Что это "доказывает" или меняет?! Я разорвал вклад в Дельте, потерял %, а это тогда было пару тысяч евро, но спас вклад. И для меня важно, что в случае с Ощадом у меня есть эта возможность, через годы спасти свои деньги, а вы можете держать ваши деньги где вы хотите, под большим %, без гарантии и успокаивать себя "сказками про приват " или еще чем то, у нас свобода. :wink:
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:34

Подведем итоги:
  Kripo написав:Не "отсутствие регламента" преимущество а 100% гарантия вклада государством!
Да, практическая реализация этой гарантии затянется на годы, но она есть!


  Kripo написав:А что эта информация изменит? Да, идиотов подавляющие большинство, и да в Аргентине только 3% вкладчиков ждало 8 лет, но им отдали $ а не фантики. И да, большинство людей жадные и ленивые, да перекладывали по году в финиках, да не разрывали в Дельте и не выводили крохами. Что это "доказывает" или меняет?! Я разорвал вклад в Дельте, потерял %, а это тогда было пару тысяч евро, но спас вклад. И для меня важно, что в случае с Ощадом у меня есть эта возможность, через годы спасти свои деньги, а вы можете держать ваши деньги где вы хотите, под большим %, без гарантии и успокаивать себя "сказками про приват " или еще чем то, у нас свобода. :wink:

Доказывает и меняет то, что подобные действия лишь исключения и нет масштаба, тем более нет защиты государством даже в тех случаях где все закреплено буквой закона. Не нужно далеко ходить, а вспомнить все вопросы связанные с ФГ и его работой в каждом случае.
п.с. В остальном, верно заметили, у каждого свои сказки, у кого про Приват (правда в этом случае чуда, как раз и не произошло :wink: ), у кого про Ощад, каждый ими и "успокаивается". На этом думаю и завершим дискуссию.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:57

Действительно, зачем дискутировать? С глухим?! Всегда себя об этом спрашиваю. Вот, к слову, свежие данные по распределению депозитов https://economics.unian.net/finance/101 ... ardov.html. Как и следовало ожидать....
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Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:23

  Kripo написав:100% гарантия вклада государством!
Да, практическая реализация этой гарантии затянется на годы, но она есть!

ситуация "танки в киеве" или "идиоты захватили правительство" тяжело расписать по пунктам, и хорошо, что хотя бы вo втором случае вкладчики Ощадбанка получат не 200к гривен а весь вклад...

Подтверждаю!
Была уже ситуация, когда вкладчики Ощадбанка получили весь свой вклад, пусть и через 4-5 лет. Правда, к тому времени (1995год) самой мелкой купюрой была 1000 карбованцев, что с учетом инфляции соответствовало примерно 1,3 советских рублей.
С 1991 по 1995 карбованец обесценился в 700 раз и зарплату выдавали уже купюрами в 1 млн карбованцев.
Зображення

С 1988 года у меня был вклад в Сберкассе 300 рублей (бешенная сумма для советской студентки), который мне выплатили в 1995г. Полностью!
Мне выплатили 300 карбованцев, что на тот момент равнялось 39 копейкам.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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