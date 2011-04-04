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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Aps написав:Поговаривают что 10%-ам клиентов банка принадлежат 90%-ов вкладов.
Выводы про загнутся думаю понятны будут.


Таких даних не зустрічав, але можливо:
По данным Фонда, депозиты на сумму более 500 тыс. грн в Украине имеют 89,8 тыс.украинцев (0,22% от всех вкладчиков). Но общая сумма их сбережений составила 161,8 млрд грн (39,86% по сумме от всех вкладов) или в среднем 1,8 млн грн на человека.
Наибольшей категорией вкладчиков являются, те у кого депозиты от 10 грн до 100 тыс. грн. Таких в Украине 23,4 млн клиентов, или 58% от всех вкладчиков. При этом вместе они держат на депозитах меньше, чем состоятельные украинцы: 100 млрд грн против 161,8 млрд грн.
Массовой категорией также являются клиенты, у которых на счетах до 10 грн (в среднем по 1,5 грн). Таких клиентов 16,1 млн. ФГВФЛ считает эту группу людей, поскольку вклады до 10 грн не гарантируются Фондом.
От 100 тыс. до 200 тыс. грн на депозитах находятся у 476 тыс. украинцев. Суммарно их вклады составляют 69 млрд грн.
От 200 тыс. до 500 тыс. грн в банках держат 268,5 тыс. граждан - на общую сумму 75 млрд грн.
Всего в Украине насчитывается 40,3 млн клиентов-физлиц с общей суммой сбережений 405,9 млрд грн. https://finclub.net/news/90-tys-bogatyk ... d-grn.html

Таким чином понад фонд 360 тис. клієнтів (близько 9 %) мають 236 млрд. (57%). Хоча, напевно, один і той же клієнт може мати вклади в різних банках і концентрація грошей буде вищою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Ті що 170-200 думаю більшість не в одній банці...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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